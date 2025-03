La Asociación en Defensa del Soterramiento informa que ADIF pretende partir en dos a Palencia con muros de pantallas acústicas

La Asociación en Defensa del Soterramiento afirma que ante la información que ha salido desde el Ayuntamiento de Palencia hacia varios colectivos de la ciudad, afirmando que no es cierto que Adif Alta Velocidad vaya a instalar las pantallas acústicas, desde este colectivo.

Afirman que Adif Alta Velocidad ha licitado el “Proyecto de mejora del cerramiento existente en el núcleo urbano de Palencia entre los PP.KK. 227+158 y 230+500. LAV Venta de Baños-León.”, cuyo objeto es la “colocación de un nuevo cerramiento en todo el límite urbano”. “El nuevo cerramiento urbano se adaptará a los espacios dejados por las pantallas acústicas que se colocarán a lo largo de la traza”.

En el escrito remitido por este colectivo se asegura que "en el proyecto se reconoce que se han mantenido diferentes conversaciones con el Ayuntamiento de Palencia para la realización del mismo y que han servido para ubicar en planta el trazado del cerramiento urbano y su coordinación con los edificios y resto de elementos urbanos. Adif Alta Velocidad alude que el proyecto no debe cumplir la Declaración de Impacto Ambiental asociada al estudio Informativo de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia (soterramiento, año 2010), indicando que no se trata de la implantación de cerramiento en línea de ferrocarril, puesto que ya existe un cerramiento previo y las actuaciones son de rehabilitación y de acondicionamiento del cerramiento ya existente. Sin embargo, en la descripción de las obras a efectuar plasmada en el proyecto, se reconoce que la actuación proyectada incluye la demolición del actual cerramiento y la ejecución de un nuevo muro, contradiciendo de esta forma la afirmación que previamente había realizado para intentar justificar el no cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental de 2010".

En un comunicado la asociación afirma que "por ello, queda evidenciado que la intención de Adif Alta Velocidad es la de volver a incumplir el Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en la ciudad de Palencia con el fin de no soterrar las vías y agravar aún más la situación de división de los barrios de la ciudad en dos mediante la instalación de pantallas acústicas con un impacto visual tremendo, además del daño psicológico y moral que supone para los vecinos al ver a su ciudad dividida en dos por un verdadero muro de Berlín en Palencia en el siglo XXI. Por todo ello, desde esta asociación consideramos que el Ayuntamiento de Palencia debería poner una demanda por nuevo incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, recalcando que la Ley del Sector Ferroviario no capacita a Adif a hacer lo que quiera en un Sistema General Ferroviario, sino a ejecutar las obras contempladas en el Estudio Informativo de 2010, quedando cualquier otra actuación fuera del marco legal establecido. Además, el Ayuntamiento de Palencia debe informar a la ciudadanía palentina si es cierto que ha sido consultado y han participado en el proyecto del nuevo cerramiento aquí citado Finalmente, resulta evidente que el Ministerio de Transportes y sus responsables siguen permitiendo que Adif Alta Velocidad haga lo que quiera en Palencia. No debemos olvidar, que en cualquier momento Adif puede ser privatizada (parcialmente) como ya ocurrió con Aena. Es inconcebible que una empresa, por muy pública que sea, sea la que dicte la política ferroviaria en lugar del Ministerio".