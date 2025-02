La Asociación en Defensa del Soterramiento contradice las declaraciones del ministro de Transportes

Tras las declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Oscar Puente, en las que dejaba claro que durante su mandato no se va a realizar el soterramiento en la capital palentina, la Asociación en Defensa del Soterramiento de Palencia ha enviado un comunicado que les reproducimos aquí:

"Desde la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia queremos dar respuesta a las lamentables palabras del ministro Óscar Puente, que imponen su criterio y pensamiento personal por encima del marco legal vigente, lo cual consideramos una ofensa a Palencia, a todos los palentinos y a todos los defensores de la ley. Los palentinos ayer salieron a la calle para mostrar su descontento con unas obras que incumplen de forma clara la Declaración de Impacto Ambiental, las prescripciones del Estudio Informativo de 2018, el Estudio de 2010, y con ello el artículo 5.3 de la Ley del Sector Ferroviario. La asistencia a la concentración fue notable, más de 300 personas mostraron su hartazgo y rechazo a unas obras ejecutadas por ADIF y consentidas por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y por su titular Óscar Puente. La respuesta a esta concentración han sido unas palabras del ministro que no pueden ser dejadas pasar, ni por la Asociación, ni por la clase política palentina, ni por nuestra ciudad. Declaraciones que no se pueden admitir de quien es la persona que ocupa el más alto cargo del Ministerio y que supuestamente debiese tener unos conocimientos técnicos apropiados a su cargo, de los cuales ha mostrado de forma sobrada que carece. Recordamos que sus palabras son contrarias a la legalidad aprobada y vigente:

• Puente habla de que "recurrirá a los soterramientos en aquellos casos que sea la mejor solución técnica y tengan viabilidad económica": En respuesta a esto, hay que recordar al ministro que él no es quién para determinar cuándo un soterramiento es la mejor solución técnica, olvidando que es desde el punto de vista urbanístico y no ferroviario como hay que estudiar la solución técnica. Para ese fin están los Estudios Informativos, redactados por equipos técnicos multidisciplinares. En el caso de Palencia, el Estudio Informativo de 2010 destaca que el soterramiento es la única opción viable técnicamente, y la única que da solución al problema urbanístico y de fragmentación de la nuestra ciudad. Así, el Estudio Informativo de 2018 se reafirma en este punto, y marca que las obras deben seguir las prescripciones del Estudio Informativo de 2010, es decir, el tren debe salir hacia Cantabria soterrado de los Tres Pasos.

• El ministro habla de "su compromiso con la racionalidad": Racionalidad es término sinónimo de coherencia y juicio. La única racionalidad es aquella que sigue la legalidad, la cual el ministro parece empeñado en incumplir en base a su criterio personal, como es en el caso de estas obras que afectan a la ciudad.

• El actual titular del ministerio habla de "viabilidad económica" y de que "en España no hay recursos económicos para hacer soterramientos": Está afirmación es un insulto a la inteligencia de los palentinos. La respuesta la damos en base a los datos:

1. La sobredimensionada estación de Valladolid presentada por Puente en su ciudad tiene un coste de 253 millones de euros, sin IVA, coste muy semejante a los 292 millones en que se cuantificó el soterramiento en Palencia, rebajado su coste en 2020 a 243 millones. 2. Mientras se habla de falta de recursos, se destina en la obra del tramo del salto de carnero, que incumple la DIA, un montante de 26,8 millones de euros, infraestructura que deberá ser derribada por los números incumplimientos en el ámbito legal.

• El ministro habla de desligar dichas obras del soterramiento de Palencia, afirmando que "lo que se está haciendo nada tiene que ver con el soterramiento de Palencia": Con esa afirmación el ministro evidencia su desconocimiento de lo establecido en el Estudio Informativo de 2018, escenificando de forma nítida el incumplimiento legal que se está desarrollando en las actuales obras, pues el Estudio Informativo de 2018 de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Alar del Rey marca que las obras deben cumplir con las prescripciones del Estudio Informativo de 2010, cumpliendo con lo establecido en este "en tiempo y en espacio". Es decir, en la ejecución del tramo compartido (en ambos estudios) de la línea de Alta Velocidad hacia Cantabria, el tren debe salir soterrado, algo que se está vulnerando. Que el ministro hable de desligar estás actuaciones son una muestra más de falta de formación y cualificación para el desempeño del puesto. Unas declaraciones que se contraponen a la legalidad, emitiendo un juicio injusto en las que abusa de su posición de poder.

• El nivel de desconocimiento no acaba ahí, pues el político vallisoletano afirma sobre el soterramiento lo siguiente: "No se va hacer en Valladolid, luego dudo mucho que se vaya a hacer en Palencia": Esas palabras suponen una mezcla de contextos totalmente opuestos, pues la legalidad (el Estudio Informativo) no ampara el soterramiento en Valladolid, cosa que sí que hace en la capital del Carrión. Finalmente, consideramos inaceptables y un insulto a los vecinos que considere que agilizar las obras en horario nocturno permitiría acortar los tiempos, reduciendo también el periodo de perjuicio a los vecinos. De este modo el ministro propone robar el sueño a los vecinos de las obras ilegales con total descaro. Así, parece necesario recordarle que en el año 2017 cuando él era alcalde de Valladolid levantó acta contra Adif por intentar trabajar de noche en el barrio de la Pilarica y por los ruidos generados. Incluso el entonces presidente de Adif, Juan Bravo, tuvo que pedir disculpas afirmando que había habido un error de comunicación y que no se va a volver a repetir. La coherencia y la racionalidad es algo que se debe de mantener independientemente del puesto que se ocupa. Por todo ello, desde la Asociación exigimos que las declaraciones de los máximos representantes del ministerio, deben ajustarse a la legalidad, y no ser comentarios impropios de un alto cargo, condenando con dureza las palabras del que a día de hoy sigue siendo ministro de Transportes.

Por la mostrada ausencia de capacidad y conocimientos técnicos de ministro en el asunto que se trata, por las mentiras manifestadas (entre las que incluso afirma que el proyecto se ajusta al Estudio Informativo) y por la falta de consideración con todos los palentinos, estimamos necesario pedir la dimisión del ministro Óscar Puente Santiago. Pedimos a todas las fuerzas política palentinas que se unan a esta petición, Palencia no puede ser maltratada y vilipendiada por un alto cargo político, que consiente y promueve con sus declaraciones el incumplimiento del marco legal y de nuestros derechos adquiridos".