La Asociación en Defensa del Soterramiento afirma que ADIF levantará en Palencia un muro más alto que el de Berlín

Reproducimos íntegramente el comunicado enviado por la Asociación en Defensa del Soterramiento contra la instalación de pantallas acústicas:

La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ya advirtió en marzo de este año que ADIF planeaba construir una muralla de pantallas acústicas de grandes dimensiones a lo largo del ferrocarril en Palencia, cosa que el Ayuntamiento desmintió y dejó en una mera reforma del vallado actual con un muro de sólo medio metro de alto, aprovechando para desacreditar a esta asociación. Pues bien, pese a las dos reuniones de la alcaldesa con ADIF, la primera en abril junto con el concejal de Urbanismo y la segunda en agosto, la alcaldesa sola, a las que no dejaron asistir a los concejales-portavoces de los grupos, pese a la petición formal de VP e IU, y en las que consideraron que tampoco debía ir ningún técnico municipal, pese a los fiascos de reuniones técnicas previas, ahora nos enteramos de las verdaderas dimensiones de las pantallas adjudicadas por ADIF el pasado mes de abril, con un plazo de ejecución de 9 meses desde el inicio de las obras.

Se trata de pantallas metálicas opacas instaladas a lo largo del trazado de las vías, rematadas algunas de ellas con láminas de metacrilato instaladas en su parte superior, con alturas que, en total, en algunos tramos ascienden hasta los 7,70 metros, contando con el murete de hormigón de 70 centímetros de altura sobre el que se asientan, es decir, más del doble de la altura del derribado Muro de Berlín. Todo ello, adjudicado en varios contratos fraccionados (muro por un lado y pantallas por otro) que dificulta enormemente que hayamos podido acceder a la documentación. Los tramos previstos afectan a la práctica totalidad de la ciudad, en algunos casos en ambos márgenes de las vías. En determinados puntos se levantarán cientos de metros continuos de muro, de hasta 7,70 metros de altura, con un efecto demoledor: división y fragmentación social, enorme impacto visual, oscurecimiento de viviendas y la conversión de Palencia en un gueto partido por el tren, acrecentando la brecha entre ambos lados de la vía y afectando gravemente a la imagen de la ciudad en toda su longitud.

El Ayuntamiento, lejos de informar a la ciudadanía, a la oposición, a las asociaciones de vecinos y a esta Asociación en Defensa del Soterramiento sobre este muro permanente que dividirá Palencia, ha optado por la opacidad y la inacción, pese a que en abril de este año ya conocían la adjudicación de este contrato y, tras las reuniones con ADIF, debemos suponer que sabían de los detalles de las pantallas acústicas. Incluso el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, llegó a acusar a la Asociación en Defensa del Soterramiento de “no decir la verdad” cuando advertíamos de la instalación de estas pantallas.

Hoy los hechos nos dan la razón: los muros serán permanentes, como venimos advirtiendo una y otra vez desde hace meses. Como Asociación queremos volver a recalcar que el soterramiento es la única solución eficaz y legal, y que el remedio para el ruido nunca fueron las pantallas, sino el soterramiento. Así quedó establecido en el Estudio Informativo de 2010 (y ratificado posteriormente por el Estudio Informativo de 2018), en el cual, el Ministerio de Fomento puntuó el soterramiento como solución al ruido con 0,46 puntos frente a solo 0,09 del tratamiento de bordes (pantallas). Una diferencia clara y contundente. A pesar de ello, ADIF insiste en imponer pantallas acústicas que encajan en un proyecto de “tratamiento de bordes” jamás aprobado, por tanto, contrario a la legalidad del Estudio Informativo de 2010, lo cual supone incumplir la Ley del Sector Ferroviario por vulnerar los Estudios Informativos. Es más, ADIF encuadra el proyecto de pantallas acústicas en “una reforma del vallado existente, por lo que no es necesaria aprobación de Declaración de Impacto Ambiental”. Es evidente que no es una mera reforma, es una muralla sin sustento legal. Un comportamiento que hasta podría tipificarse como prevaricación. Los Estudios Informativos (y su Declaración de Impacto Ambiental asociada) se hacen para algo. Los hacen ingenieros y los aprueba el Ministerio, habiéndose estudiado todas las implicaciones de cada una de las soluciones estudiadas. No son un capricho, son de obligado cumplimiento en la construcción de cualquier obra que transcurra en el tramo afectado por dicho Estudio. Desde la Asociación en Defensa del Soterramiento llamamos a toda la ciudadanía a movilizarse para exigir lo que ya estaba aprobado, lo que es viable, legal y lo que merecemos al ser un derecho adquirido: el soterramiento de las vías en Palencia. De lo contrario, ADIF seguirá tratando a Palencia como una plaza en la que puede actuar de forma arbitraria, haciendo y deshaciendo a su antojo, ante una clase política, de todos los partidos, que se ha demostrado incapaz de plantarse, incapaz de exigir el cumplimiento de la legalidad (por desconocimiento, desinterés, intereses partidistas u omisión de su deber). Nos jugamos el modelo de ciudad, nuestra calidad de vida, la cohesión social y el futuro de nuestra ciudad.