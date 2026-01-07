ASCEL denuncia ante la Fiscalía la muerte lobo por disparo en La Pernía

La asociación conservacionista ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico) ha puesto estos hechos en conocimiento de la Jefatura del SEPRONA y ha presentado el correspondiente escrito de denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra la fauna (Artículo 334 del Código Penal), con el fin de que los hechos sean investigados y se puedan depurar responsabilidades penales contra los autores del delito.

El cadáver del ejemplar, un macho de 7 meses, fue encontrado en el municipio de La Pernía, situado dentro del Parque Natural Montaña Palentina, y presentaba claros indicios de que un disparo de rifle es la causa de la muerte.

El furtivismo recurrente contra el lobo y otras especies que sufren tanto el Parque Natural Montaña Palentina como la Reserva Regional de Caza Fuentes Carrionas, y que “campa a sus anchas” desde hace años, evidencia y se ve favorecido por la falta de interés de la Junta de Castilla y León por gestionar y conservar la biodiversidad de estos espacios, a pesar de ser terrenos de titularidad pública con personal propio de la administración regional encargado de su vigilancia y control.

Es lamentable e indecente comprobar cómo, año tras año, los responsables de gestionar este tipo de espacios en Castilla y León se muestran incapaces de hacer una gestión que vaya más allá de la promoción constante de actividades humanas como el turismo y la caza, vendiendo a la sociedad la idea de que “todo es compatible”, donde la conservación de la naturaleza queda relegada a algo residual o inexistente, transformado estos espacios en meros escaparates turísticos (“parques de atracciones”) o peor aún: en “mataderos de fauna salvaje”.