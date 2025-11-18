El artista brasileño Gerson Fogaça presenta “En la Curva del Tiempo” en el Centro Cultural Lecrác

Después de anunciar la apertura de “Caos In Itinere”, que se inaugurará el 7 de noviembre en el Museo Carlos Alonso, en Mendoza (Argentina), el artista brasileño Gerson Fogaça lleva su producción más reciente a España con la exposición “En la Curva del Tiempo”. La muestra podrá visitarse en el Centro Cultural Lecrác, en Palencia, del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, con inauguración oficial el 18 de noviembre, en presencia del artista. La propuesta invita a una reflexión sobre el tiempo, la memoria y el gesto en la pintura contemporánea.

En palabras de la comisaria Dayalis González, “no se trata de representar la ciudad, sino de habitarla a través de la pintura: dejarse atravesar por sus ruidos, desplazamientos y capas de historia”. Fogaça transforma el espacio pictórico en un territorio donde las líneas y los colores se entrelazan para construir una experiencia sensorial del movimiento, del flujo y del devenir. Su obra oscila entre lo figurativo y lo abstracto, entre la espontaneidad del gesto y la precisión estructural, revelando una poética que traduce la energía urbana en materia plástica.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El título de la muestra remite al pensamiento del filósofo Gilles Deleuze, en torno a la curva como metáfora del tiempo, del tránsito y de la transformación. En este sentido, cada obra se presenta como una arqueología del gesto: fragmentos del paisaje urbano que emergen, desaparecen y vuelven a resurgir bajo nuevas luces y capas de memoria. La exposición forma parte del programa cultural que celebra la hermandad entre Palencia y Río de Janeiro, unidas simbólicamente por los monumentos Cristo del Otero y Cristo Redentor. Con este proyecto, Fogaça reafirma el papel del arte como lenguaje universal capaz de tender puentes entre territorios, sensibilidades y tiempos.