Andrés apuesta por acortar las fiestas de San Antolín a seis o siete días

Finalizaron las fiestas de San Antolín y cada vez son más las voces que consideran que ni el Ayuntamiento de Palencia ni los propios ciudadanos tienen los bolsillos y el cuerpo para vivir con intensidad tantos días de fiestas. Una idea que parece que también está calando dentro del equipo de gobierno del consistorio.

En declaraciones en Más de Uno de Palencia, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, asegura que "11 días de fiesta no hay bolsillo que lo aguante". Es tajante al asegurar que de cara las fiestas del próximo año, habrá que revisar la duración considerando que "6 y 7 días de fiesta son suficientes". La alcaldesa de Palencia afirma que habrá que "ponerse de acuerdo todos", ya que el año pasado se tuvo que contratar un festival para "alargar" las fiestas ante las acusaciones de que la programación duraba poco.