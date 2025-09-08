Municipal

Andrés apuesta por acortar las fiestas de San Antolín a seis o siete días

Considera que hay que replantearse la duración de las fiestas de la capital.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Palencia
Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia | Onda Cero Palencia

Finalizaron las fiestas de San Antolín y cada vez son más las voces que consideran que ni el Ayuntamiento de Palencia ni los propios ciudadanos tienen los bolsillos y el cuerpo para vivir con intensidad tantos días de fiestas. Una idea que parece que también está calando dentro del equipo de gobierno del consistorio.

En declaraciones en Más de Uno de Palencia, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, asegura que "11 días de fiesta no hay bolsillo que lo aguante". Es tajante al asegurar que de cara las fiestas del próximo año, habrá que revisar la duración considerando que "6 y 7 días de fiesta son suficientes". La alcaldesa de Palencia afirma que habrá que "ponerse de acuerdo todos", ya que el año pasado se tuvo que contratar un festival para "alargar" las fiestas ante las acusaciones de que la programación duraba poco.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer