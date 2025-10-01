Municipal

Andrés afirma que los trabajos de ADIF de esta noche están autorizados y no tienen nada que ver con las obras del salto del carnero

Se trata de trabajos de mantenimiento de las vías.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Andrés afirma que los trabajos de ADIF de esta noche están autorizados y no tienen nada que ver con las obras del salto del carnero | Vecinos del Camino Viejo de Husillos

Esta noche los vecinos del Camino Viejo de Husillos enviaban un vídeo en el que se veía una máquina trabajando en horario nocturno en las vías. Ante los antecedentes que tiene ADIF de saltarse la normativa, los vecinos volvieron a mostrar su indignación.

Desde el Ayuntamiento de Palencia han querido aclarar que estos trabajos no están ligados a las obras que está realizando ADIF de salida del AVE hacia Cantabria y por las que ya ha sido sancionado al trabajar en horario nocturno. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, aclara que lo que se ha producido esta noche son labores de mantenimiento de la vía, renovación de balastro, que se realizan en todas las vías dos veces al año cuando no hay tráfico y para las que no necesitan permiso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer