Andrés afirma que los trabajos de ADIF de esta noche están autorizados y no tienen nada que ver con las obras del salto del carnero

Esta noche los vecinos del Camino Viejo de Husillos enviaban un vídeo en el que se veía una máquina trabajando en horario nocturno en las vías. Ante los antecedentes que tiene ADIF de saltarse la normativa, los vecinos volvieron a mostrar su indignación.

Desde el Ayuntamiento de Palencia han querido aclarar que estos trabajos no están ligados a las obras que está realizando ADIF de salida del AVE hacia Cantabria y por las que ya ha sido sancionado al trabajar en horario nocturno. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, aclara que lo que se ha producido esta noche son labores de mantenimiento de la vía, renovación de balastro, que se realizan en todas las vías dos veces al año cuando no hay tráfico y para las que no necesitan permiso.