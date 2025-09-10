(AMPLIACIÓN) El cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Palencia no presenta signos de violencia

La Policía Nacional de Palencia confirma que el cadáver corresponde a la mujer que desapareció el pasado día 4 de agosto del corriente, y a la que se estaba buscado activamente en las inmediaciones del rio Carrión. Según la información remitida por la Policía Nacional, el cadáver que se encontraba ya en avanzado estado de descomposición no presenta signos aparentes de violencia, estando a la espera de que la autopsia pueda aportar algún indicio de las causas precisas de la muerte. Junto al cadáver estaban la totalidad de los efectos personales que portaba la mujer en el momento de su desaparición, y con la ropa que llevaba puesta aquel día.

Las investigaciones de la Policía Nacional se habían centrado desde el principio, en una posible conducta autolítica de la mujer, una activa caminante, sin descartarse la hipótesis de que hubiera podido sufrir algún desvanecimiento por las altas temperaturas consecuencia de la ola de calor en la que en aquella época estaba inmersa toda la península ibérica.

Su marido, que fue el que puso la denuncia por desaparición de su esposa la misma noche del lunes cuatro de agosto, ya avisó a los servicios de emergencias desde primera hora de la tarde que su mujer no había regresado a casa después de salir a caminar como hacia cada mañana.

Por parte de la Policía Nacional se activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda que incluyó, en su momento, la utilización de drones y de perros especializados en localización de restos humanos venidos de Madrid. Además, por efectivos de la propia Comisaria de Policía Nacional de

Palencia, se buscó por toda la zona colindante, tanto al rio como al canal de Castilla, a su paso por Palencia Capital, y mas al sur, en el termino municipal de Villamuriel de Cerrato. Participaron voluntarios de Protección Civil, efectivos de Bomberos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación y miembros del club de piragüismo de Palencia.

Aunque nunca se ha dejado de dar batidas de búsqueda desde entonces, recientemente, a medida que avanzaban las investigaciones, se estaban centrando esta búsqueda en las zonas ribereñas cubiertas de abundante vegetación, dado que iba ganando posiciones la hipótesis de que no estuviera el cadáver en el rio, sino en zonas de difícil acceso por la abundante vegetación, y que no fueran de frecuente paso de personas.

Al lugar donde ha aparecido el cadáver, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, tanto de las unidades de seguridad ciudadana como de policía judicial, y especialistas de policía científica, activando el protocolo judicial preceptivo, con la presencia del medico forense.

El cadáver ha sido trasladado a la espera de la realización de la correspondiente autopsia, no sin antes avisar a la familia de la desaparecida, a la que se le ha confirmado la identidad del cadáver.