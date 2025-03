La Amargura de Palencia inicia su camino para lograr su Coronación Canónica

Los nazarenos de Palencia inician el camino para lograr la Coronación Canónica de Nuestra Madre la Virgen de la Amargura, cotitular de la Cofradía, tras recibir el visto bueno de la Diócesis y de su obispo, Don Mikel Garcíandia, a poder comenzar el proyecto reseñado, si bien no podrá celebrarse el acto antes de un año después de la solitud oficial, lo que traslada previsiblemente la consumación a 2026. Anuncio que fue trasladado hoy durante la celebración de una rueda de prensa en la capilla de la Cofradía -lugar donde puede ser venerada durante todo el año NM. la Virgen de la Amargura- donde participó el hermano mayor, Fausto San Martín, y el presidente de la Comisión Gestora Pro-Coronación y actual secretario de la Cofradía, Ramón Polanco, junto al consiliario de la Hermandad de Cofradías de Palencia, David Pérez. El momento del inicio de este camino se fundamenta y enmarca en la proclamación por el Papa Francisco, a través de la encíclica ‘Spes non Confundit’ del 2025 como Año Santo Jubilar, de ahí que comience la peregrinación hacia la Coronación de Nuestra Madre la Virgen de la Amargura como reina de su pueblo. “Qué mejor manera de celebrar un año Jubilar dentro de esa Iglesia particular, que es como nosotros sentimos nuestra Cofradía, que, iniciando el camino de un proyecto tan pleno re-impulsando todas las vertientes que ya tiene ‘persé’ una Cofradía Penitencial, como son la doctrinal, la espiritual, la litúrgica y la caritativa, que desemboque en la Coronación Canónica de nuestra titular mariana”, han asegurado desde el sentir nazareno.

Comisión

Este proyecto requiere la creación de una Comisión Gestora Pro-Coronación, cuyos objetivos se centran en impulsar y motivar dicha iniciativa, con una visión holística y global, no quedándose en un ejercicio de ombliguismo local, sino que se englobe dentro de un proyecto de catequesis lo más amplio posible. En segundo lugar, documentar con el mayor celo y rigor todos los aspectos que se requieran para evidenciar las motivaciones, las acciones concretas propuestas y todo aquello que se requiera por el Obispado o cuantos estamentos eclesiásticos e incluso civiles lo consideren oportuno. Además, pretende desarrollar los programas y planes de acciones concretos, tanto en el proyecto de solicitud proCoronación, como en los actos específicos del año de la Coronación, sí así tiene a bien concederlo nuestro Obispo; en los cuatro ámbitos ya comentados: espiritual, litúrgico, doctrinal-formativo y socio-caritativo. Dicha herramienta estará formada por Ramón Polanco, cuya principal misión será la de liderar la Comisión, ser su representante en reuniones externas, autorizar las acciones que se deriven de la misma y el interlocutor tanto con la Junta de Gobierno, como el Cabildo y restos de estamentos; y el consiliario de la Hermandad de Cofradías de Palencia, David Pérez, canónigo de la Catedral y párroco de Palencia Centro, que se dedicará a guiar y aconsejar a esta Comisión en las vertientes espiritual, litúrgica y doctrinal. También estará presente Ismael Miguel Cuadrado, hermano de la Cofradía desde 1980, quien ha pertenecido al Comité Ejecutivo de la Penitencial nazarena entre 2012 y 2017, donde formó parte de las Comisiones Conmemoración del Cuarto Centenario del Voto Concepcionista y de la Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad. Su principal misión será la de dar soporte y contenido a los actos derivados, así como los contactos y relaciones externas con otras Penitenciales y localidades. Por último, David Herrero del Campo, periodista en ejercicio y con formación en Marketing y Protocolo y vocal de Comunicación de la Cofradía nazarena, se centrará en dar soporte en cuanto a la comunicación externa y el protocolo en actos de tal relevancia como todos los que se van a desarrollar por motivo de la Coronación Canónica.

Logotipo

El logotipo, obra de Juan Miguel Martín Mena, es una solución gráfica diseñada para destacar este momento histórico con elegancia y profesionalismo. Su diseño limpio y simbólico, junto con el uso de una tipografía moderna y versátil, lo convierte en una pieza atemporal que refuerza la identidad visual de la Cofradía y conmemora de manera única esta ocasión especial. Martín Mena, que también fue el responsable del diseño del tercer centenario de NP. Jesús Nazareno, ‘El Abuelo’, conforma el logotipo a través de una silueta distintiva de la Amargura, que genera movimiento con la inclusión de un manto y una disposición (andante), y destaca el sentimiento del voto concepcionista gracias a la media luna y las estrellas. Los colores empleados son el ocre/oro, que simboliza el momento que se conmemora y la realeza; el morado, corporativo de la Cofradía; y el negro, como elegancia y sobriedad. La tipografía elegida es sobria y moderna, que equilibra tradición y claridad a partir de un carácter limpio y geométrico.