Álvaro Infante, María Sancha, Isabel Nieto y Marta García, nominados a Mejor Deportista Palentino 2025

El Comité Organizador de los Premios del Deporte Palentino 2025, reunido esta mañana, ha decidido nominar como candidatos a Mejor Deportista al atleta Álvaro Infante, a la jugadora de balonmano María Sancha, a la karateka Isabel Nieto y a la atleta Marta García.

Optarán al reconocimiento de Mejor Entidad Deportiva 2025, el Club Filipenses Baloncesto, el Saque Pádel Social Club y el Club Atletismo Puentecillas.

Así lo ha trasladado hoy en rueda de prensa la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que junto al diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Ortega, ha presentado la edición de la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2025.

El acto se celebrará el próximo 16 de diciembre, a las 20:15 horas, en el Centro Cultural de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, localidad elegida en esta edición que organiza la Institución Provincial a través de su Servicio de Deportes.

La elección de Paredes de Nava como escenario de la gala responde al compromiso de la Diputación por llevar los grandes eventos al medio rural, donde el deporte tiene una presencia viva, constante y ejemplar.

El deporte es uno de los principales motores de cohesión del territorio, por lo que la Institución apuesta porque esta celebración esté cerca de pueblos y de quienes mantienen viva la actividad deportiva durante todo el año.

Estos premios, convocados conjuntamente por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia, reconocen cada año la labor de deportistas, técnicos, dirigentes y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte palentino durante 2025.

En esta edición, además, durante la gala rendirá un sentido a Carlos Lozano Ruiz, enfermo de párkinson desde hace años y convertido en un referente de superación personal a través del deporte y la actividad física.

Lozano Ruiz, presidente honorífico de En Ruta por las Enfermedades Raras, ha demostrado que la práctica deportiva puede ser una herramienta transformadora para afrontar la enfermedad, mejorar la calidad de vida y mantenerse activo a pesar de las dificultades.

Su participación continuada en iniciativas deportivas inclusivas, su ejemplo de fortaleza emocional y su capacidad para inspirar a otras personas que atraviesan situaciones similares le han convertido en una figura admirada dentro y fuera del ámbito deportivo.

La gala será presentada por los periodistas palentinos David Frechilla y Aida Acítores, y, como es habitual, durante el propio día 16 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, los miembros del jurado celebrarán su votación para elegir a la Mejor Entidad Deportiva y al Mejor Deportista Palentino de 2025 entre los nominados presentados.

Delegación de Ajedrez à Miguel Ángel Arroyo Manrique

Delegación de Atletismo à Aitana Alonso Simón

Delegación de Badminton à Pablo Gallardo Herrero

Delegación de Baloncesto à Luis Pinela Domínguez

Delegación de Balonmano à María Sancha González

Delegación de Boxeo à Rodrigo García Oria

Delegación de Ciclismo à Manuel López Ramos

Delegación Deporte Adaptado à Nerea Gallego Arrate

Delegación de Deportes Autóctonosà Emma Medina González

Delegación de Fútbol à Pablo Rojo Brea

Delegación de Galgos à Club Galguero La Dorada

Delegación de Gimnasia à Nerea Andrés Tejido

Delegación de Golf à Ana Carlón Obregón

Delegación Halterofilia à Victoria Abad Larrén

Delegación de Judo à Sofía Hijarrubia González

Delegación de Kárate à Mateo Zapatero Salvador

Delegación Kickboxing à Alejandro Delgado López

Delegación de Motociclismo à Cristian Tarilonte Hernández

Delegación de Natación à Julia Domingo Ruiz

Delegación de Pádel à Mario Posadas Toquero

Delegación de Pelota à Samuel Salamanca Orejón

Delegación de Pesca à Rubén San Martín García

Delegación de Piragüismo à Álvaro Salvador López

Delegación de Rugby à Ricardo Blanco Fernández

Delegación de Salvamento y socorrismo à Sandra Santos Martínez

Delegación de Squash à Nerea Sastre Gómez

Delegación de Tenis à Juan Cruz Serrano (póstumo)

Delegación de Tiro con Arco à Antonio Revuelta Martínez

Delegación de Tiro olímpico à Pablo Gómez Ballesteros

Delegación de Voleibol à Diego Herrezuelo Herrero

Antes del inicio de la gala, entre las 19,30 y las 20 horas del mismo martes, los miembros del jurado -Diputación y Ayuntamiento de Palencia, Junta de Castilla y León, delegaciones provinciales, vencedores de la última edición, prensa

palentina y delegación de Educación en Palencia- votarán en el mismo teatro paredeño entre los distintos nominados para elegir los vencedores.

LOS NOMINADOS

A MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA 2025

Club Filipenses Baloncesto

El Club Filipenses Baloncesto ha realizado una temporada magnífica logrando el ascenso a la Tercera FEB en la temporada 2024-2025.

Saque Pádel Social Club

Se ha convertido, en solo 3 años, en un club referente en Castilla y León. Cuenta en su escuela con 400 alumnos, organiza torneos amateur multitudinarios. Además, Este año albergó la Fase Final de Castilla y León del Campeonato de España por Equipos.

Club Atletismo Puentecillas

El Club Atletismo Puentecillas es una de las entidades más representativas y activas de la provincia palentina. Cuenta con más de 400 atletas federados. Durante este 2025, ha obtenido excelentes resultados en el ámbito regional, nacional e internacional.

NOMINADOS A MEJOR DEPOTISTA PALENTINO 2025

Álvaro Infante Cisneros

Campeón de España absoluto de salto de altura después de pasar el listón en 2,15 metros en el campeonato celebrado en Tarragona.

María Sancha González

Jugadora de balonmano. Capitana del Mecália Atlético Guardés (Pontevedra), en primera División de Honor Elite Femenina. En la temporada a 2024/2025 quedó 1º lugar en la fase regular y la palentina anotó 47 goles en 19 partidos.

Isabel Nieto Mejías

Karateca, subcampeona de Europa en la categoría de menos de 68 kg en el campeonato de Armenia. Irá al campeonato del mundo de kárate en el Cairo.

Marta García Alonso

Finalista del campeonato del mundo, logrando un meritorio 7º puesto en el 5.000. En el campeonato de Europa logró el 5º puesto donde pulverizó el récord de España, que también era suyo.