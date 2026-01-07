Alrededor de 20.000 personas participan en la programación navideña de la Diputación de Palencia

La programación de Navidad del Área de Cultura de la Diputación de Palencia ha superado los 18.800 participantes contabilizados, una cifra muy positiva que debe entenderse como mínima, ya que varias actividades abiertas al público general o desarrolladas al aire libre no han permitido realizar un recuento exacto de asistentes, por lo que la participación real ha sido sensiblemente superior.

Estos datos confirman el acierto de una programación diversa, descentralizada y de calidad, capaz de llegar a públicos muy distintos, dinamizar el territorio y reforzar la identidad cultural de la provincia durante unas fechas especialmente significativas.

Uno de los principales ejes de la programación han sido las exposiciones de belenes, que han concentrado 14.475 visitantes contabilizados, a los que hay que sumar la numerosa asistencia no registrada en algunos espacios. El Belén Napolitano, ubicado en el Centro Cultural Provincial, ha recibido 12.252 visitantes, consolidándose como una de las propuestas más atractivas de toda la programación navideña.

El belén instalado en la Villa Romana La Olmeda ha registrado 1.649 visitantes, integrando patrimonio histórico y tradición navideña, mientras que el belén “Nació entre Montañas”, en Velilla del Río Carrión, ha sido visitado por 302 personas. Por su parte, el belén “Un Belén en tierras castellanas”, en el Museo del Cerrato de Baltanás, ha recibido 272 visitantes, teniendo en cuenta que el museo abre únicamente los fines de semana y festivos. A estas cifras hay que añadir la exposición “Antiguas Escenas Navideñas”, instalada en el vestíbulo del Palacio de la Diputación, cuya asistencia no ha podido cuantificarse al tratarse de un espacio abierto al público general. La Gala Internacional de la Magia, celebrada ayer en el Teatro Ortega de Palencia, reunió a 530 espectadores y contó con artistas de reconocido prestigio internacional, reforzando la apuesta de la Diputación por espectáculos de alto nivel. El programa Canta Palencia volvió a destacar como una de las citas más populares de la Navidad cultural, con alrededor de 2.000 asistentes.

El resto de la programación ha mantenido igualmente un alto grado de participación.

El Auto del Nacimiento de Gómez Manrique, representado en el Real Convento de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos, completó el aforo en sus cuatro sesiones, con un total de 400 asistentes.

El Concierto de Navidad “The Christmas Duet”, celebrado en Herrera de Valdecañas, reunió a 114 personas. Las actuaciones de todas las corales de la provincia, con la participación de agrupaciones de la capital y del medio rural en pequeños municipios, alcanzaron una asistencia aproximada de 900 personas, con una media de 60 asistentes por actuación.

Las cuatro actuaciones de la Banda de Música Baltanasiega y de la Banda Santa María del Camino de Carrión de los Condes sumaron 454 asistentes. Además, el XX Concurso Provincial de Belenes registró 40 inscripciones, correspondientes a 22 entidades y 18 familias.

A todo ello hay que sumar la elevada participación, no cuantificable, en actividades como El Buzón de Oriente y los villancicos y cánticos navideños interpretados desde el balcón del Palacio de la Diputación, concebidos como propuestas abiertas y al aire libre.

En conjunto, la programación de Navidad ha llegado a 25 localidades de la provincia, con un total de 40 actividades, gracias a la colaboración de los ayuntamientos participantes, la Diócesis de Palencia y el tejido cultural palentino, combinando talento local con artistas nacionales e internacionales y consolidando una propuesta cultural cercana, plural y vertebradora del territorio.