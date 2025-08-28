Alfredo Relaño presenta su libro en el Casino de Palencia

Este próximo jueves 28, a las 19h, en el salón de actos del Casino de Palencia, tendrá lugar la presentación del libro “Una breve historia del fútbol de 10 goles” del que es autor el periodista Alfredo Relaño.

El libro ha sido publicado por eolas&menoslobos, y será el propio Alfredo Relaño quien dirija esta colección en torno al fútbol y otras disciplinas deportivas, de hecho en un par de semanas verá la luz “Una breve historia del Real Madrid en 10 goles”, escrito por Diego Barcala (Director de la revista Líbero y colaborador del diario El País), con prólogo de Jorge Valdano.

Una breve historia del fútbol en 10 goles

10 goles. 10 partidos. 10 estadios. 10 equipos y 10 goleadores. 10 instantes que han marcado la evolución del más universal de los deportes.

Este libro se fija en diez momentos que supusieron un cambio fundamental en la manera de entender el fútbol, en la manera de verlo y jugarlo y que, sin duda, contribuyeron a su expansión hasta alcanzar la dimensión planetaria de la que goza hoy en día. Es, obviamente, una elección subjetiva y que admite discusión, pero de lo que no cabe duda es de que se trata de diez goles decisivos que nos sirven para contar muy brevemente la evolución del fútbol. Como dice Alfredo Relaño en su prólogo: «No son los diez goles más bellos, pero sí diez goles decisivos que explican la historia de nuestro deporte favorito. Ahí los tienen. Se admiten reclamaciones».

Alfredo Relaño

Nacido en Madrid en 1951, Alfredo Relaño cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y en la Facultad de Derecho hasta que optó por el periodismo. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid e inició su carrera profesional en Marca, tarea que compaginó desde muy pronto con la corresponsalía en Madrid de Mundo Deportivo de Barcelona. De ahí pasó a Pueblo y a Arriba, hasta que en 1976 se incorporó al equipo fundacional del diario El País como redactor de deportes. Desde entonces se movió siempre en los medios del grupo PRISA, empresa editora de El País. En 1987 pasó a la cadena SER como director de deportes, cargo desde el cual impulsó la creación del programa El Larguero, para cuya conducción designó a José Ramón de la Morena. Con el lanzamiento por parte del mismo grupo empresarial del canal de televisión Canal+, se incorporó en 1989 al grupo fundacional del mismo en calidad de director de deportes.

Es autor de Futbolcedario (un ameno tratado de términos futbolísticos), El fútbol contado con sencillez, Tantos Mundiales, tantas historias, Memorias en blanco y negro y El último minuto, además de coautor (junto a Enrique Ortego) de Gracias, Vieja, que narra las memorias de Alfredo Di Stéfano. En Espasa ha publicado Nacidos para incordiarse (una historia comparada del Madrid y el Barça) y el exitoso 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer. Actualmente mantiene una columna en As, una colaboración semanal en El País y ejerce como comentarista de partidos en la Cadena SER.