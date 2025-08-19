El alcalde de Cervera denuncia el “desmantelamiento de toda la red de cuidado que tiene que tener el Parque Natural"

(ICAL) El alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, denunció hoy el “desmantelamiento de toda la red de cuidado que tiene que tener el Parque Natural Montaña-Palentina, lo que ha derivado en las consecuencias del incendio que ha sufrido la zona estos días. “Se ha quemado una parte importante de nuestro patrimonio natural”, lamentó tras reunirse con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El regidor recordó que en un momento en el que se tendrían que haber celebrado los 25 años de gestión del parque, “han ardido las zonas rojas de punta a punta, en más de un 90 por ciento”. “Estamos para hacérnoslo mirar”, dijo, para constatar los problemas que han generado ciertas medidas del Plan de Ordenación y Gestión del Parque Natural, como los antiguos anchos de los caminos, que “no permiten que entren los camiones, no permite que entren los tractores, no permiten el acceso ni siquiera de ganaderos para hacer una gestión del territorio adecuada”.

Por otra parte, denunció que “a la gente no se la tratado bien” y afirmó que trabajadores de la lucha contra las llamas que “han estado 18 horas sin comer” y se ha suministrado, dijo “comida en mal estado” .Denunció asimismo que el director del Parque Natural “no ha aparecido en ocho días por el territorio, no ha hecho una llamada telefónica a nadie a ver cómo están las cosas”.

Con todo, se sintió “afortunado”, porque no han sufrido afecciones en los propios pueblos por las llamas que se originaron en Resoba.