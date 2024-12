El Aguilar Film Festival reunió a más de 9.000 espectadores en sus proyecciones y actividades paralelas

El Aguilar Film Festival, cuya 36 edición comenzó el 29 de noviembre y se extendió hasta el pasado 8 de diciembre, consiguió congregar a más de 9.000 espectadores en sus diferentes proyecciones y actividades paralelas. La cifra constituye un “rotundo éxito” para la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, quien asegura que, “más allá de las valoraciones que se puedan hacer desde el Ayuntamiento de Aguilar, la mejor prueba de la buena acogida que ha tenido el evento es cómo ha estado la sala en las diferentes sesiones”.

Y es que, tal y como explica la alcaldesa aguilarense, “incluso en los días laborables ha habido un buen número de espectadores y el aforo ha estado prácticamente completo en las proyecciones del fin de semana”. Igualmente positivo es el balance realizado por Jorge Rivero, director artístico del festival, que se muestra “muy satisfecho” ante la respuesta del público de la villa galletera. “Hemos disfrutado de una programación muy amplia y muy diversa que ha gustado al público de Aguilar, un público cinéfilo que ama el cortometraje y que ha vuelto a llenar el Cine Amor”, expresa al respecto.

Tanto la alcaldesa como el director artístico de este evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España, el ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona o Eurostyle Systems, entre otros, ponen de relieve las numerosas actividades paralelas que, junto a las proyecciones, han dado forma a la programación de este año. “Este tipo de actividades son un gran acierto, ya que enriquecen el festival y lo consolidan, aún más, a nivel nacional e internacional”, señala Ortega. En este sentido, Rivero asegura que los cortometrajistas valoran mucho esta apuesta. “Los cineastas se toman el festival como un punto de encuentro de referencia para conectar, colaborar, aprender y conocerse mutuamente”, afirma.

Cabe señalar, además, que junto a las propuestas del Aguilar Industry Hall -el apartado que el AFF dedica cada año a las conferencias, charlas, mesas de debate y clases magistrales-, este año ha dado comienzo la novedosa iniciativa Árboles y Estrellas. Aguilar de Campoo, una villa de Cine y Naturaleza, que continuará en los próximos meses con la plantación del resto de los ejemplares en honor a las personas o instituciones que han recibido el premio Águila de Oro del festival. Gran acogida tuvo también el estreno de Soñadores, la película protagonizada por usuarios y usuarias de la Fundación Personas y realizada en el marco del Proyecto Mirar, apadrinado por el popular humorista Leo Harlem.

CON LA MIRADA PUESTA EN 2025. Cerrada esta edición, toca empezar a trabajar en la siguiente, “siempre con la vista puesta en mantener la calidad por encima de la cantidad”, continúa María José Ortega. Y es que, a su juicio, “otro de los méritos, el más importante de todos, es que la gente de Aguilar hace una valoración positiva de toda la actividad cultural que se desarrolla desde el Ayuntamiento”. Por eso, y de cara a la edición número 37 del Aguilar Film Festival, se tendrán en cuenta las críticas constructivas. “No debemos creernos que está todo hecho y que está todo bien, sino que debemos esforzarnos por abrir pequeñas puertas para que el público se sienta más implicado en el festival. Ese es uno de los retos que nos quedan por alcanzar”, manifiesta.

“De hecho, cada año comenzamos con una carpeta abierta con aspectos que mejorar, porque en un festival tan grande siempre surgen nuevas necesidades y ajustes. Un festival siempre está vivo, no es una fórmula que se repita año tras año, sino que hay que intentar adaptarse”, asegura Jorge Rivero, quien lleva pensando en la 37 desde el arranque de la 36 edición. “Tenemos muchas ideas y muchos proyectos en marcha para el año que viene. Ahora toca cerrar, pero una vez que pasen las Navidades, estaremos de nuevo en la brecha”, apunta.

Finalmente, Ortega cierra su valoración hablando del palmarés del 36 Aguilar Film Festival. “Que el premio al Mejor Cortometraje del AFF haya sido para el trabajo que el día anterior se alzó con el galardón al Mejor Cortometraje del Cine Europeo dice mucho de cuál es el nivel de nuestro festival. Por eso invito a todo el mundo a que esté pendiente de todos esos cortos que han sido premiados en Aguilar, porque seguro que a alguno lo veremos en grandes festivales escrito mayúsculas”, concluye la edil aguilarense.

AULA AFF. Tras cerrar su 36 edición con la gala de entrega de premios que acogió el Cine Amor el pasado domingo, el Aguilar Film Festival continúa a lo largo de este mes de la mano de Aula AFF, la iniciativa que invita a los centros de la región a proyectar una selección de cortometrajes de temática relacionada con la Agenda 2030 y los contenidos curriculares de Secundaria y Bachillerato.

Por el momento, se han inscrito alrededor de 25 centros de siete de las nueve provincias de Castilla y León, y, en total, unos 4.000 alumnos podrán ver los cortometrajes que la organización del AFF ha seleccionado para formar parte de esta sesión. Ciao Peskao, El último día, Squeegee boy y The one who knows son los cuatro trabajos elegidos para proyectar a los escolares mayores de 12 años, mientras que Daydrift, O estado de alma y A bon garçon son los cortos que conforman la propuesta para mayores de 15 años.

Junto a las películas, los centros recibirán guías en PDF con actividades creativas y preguntas relacionadas con los cortometrajes y los contenidos curriculares para fomentar el debate y el análisis de temas como la igualdad, la inclusión, la sostenibilidad o el cambio climático.