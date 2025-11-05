El Aguilar Film Festival proyectará lo mejor del cortometraje en Castilla y León a través de 21 trabajos

Aguilar de Campoo se prepara para ser, un año más, el gran escenario del cortometraje del 28 de noviembre al 7 de diciembre. La cuenta atrás para la 37 edición del Aguilar Film Festival (AFF) ya ha comenzado y, como viene siendo habitual desde hace varios años, los trabajos realizados en Castilla y León serán los protagonistas en las jornadas iniciales del evento. En concreto, este año se proyectarán un total de 20 cortos rodados o producidos en la región, doce de ellos de ficción y los nueve restantes documentales. La selección se podrá ver en seis sesiones entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre.

En lo que respecta a las producciones de ficción, se mostrarán las últimas creaciones de varios cineastas que ya han estado en ediciones anteriores en Aguilar, como la vallisoletana con ascendencia palentina Sara Martínez Sanz -autora junto a Rocío Pérez del cortometraje Metta, que vuelve al festival dos años después de haber obtenido los Premios del Público y Mejor Guion con 8 de febrero- o los leoneses Néstor López -seleccionado por el corto Polígono X, mejor proyecto en el premio CyL Nuevos Realizadores del AFF en 2023, y como productor de Ajar, de la directora iraní Atefeh

Jalali- y Juan Carlos Mostaza -director con una dilatada trayectoria en la que acumula gran cantidad de premios, entre los que se encuentra la Biznaga de Plata del Festival de Málaga-, que presenta El síndrome del recomendado. También repetirán Gwai Lou con la obra The wandered y David Orea, con Ciclos.

Junto a ellos, nuevas voces del cortometraje, como Estrella Asensio y Sergio Muñoz (El día de la muerte de Kurt Cobain), Greta Díaz Moreau (Loquita por ti) o las realizadoras Diana Rojo (El nudo de Ángela) y Paula de la Fuente (Urracas), que presentarán sus óperas primas, estarán presentes en una programación que vuelve a dar especial protagonismo a las mujeres directoras, que apuesta por los nuevos talentos y que incluirá temáticas actuales como la adolescencia, la amistad o la despoblación. Bicimaniacos, inquietante corto rodado en Valladolid y en el que el actor Javier Pereira se pone a las órdenes de Arturo Artal y Juan Carrascal, y Un día perfecto, reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos compartidos que es obra de la salmantina Mariela Artiles completan este apartado.

Asimismo, el concurso de cortometrajes de Castilla y León contará con una presencia muy relevante, al igual que ha ocurrido en los últimos años, del género documental. Entre las nueve obras seleccionadas, destaca como temática la mirada femenina de las relaciones intergeneracionales entre abuelas, hijas y nietas. Esta perspectiva está presente en las obras de la burgalesa Isa Sáez (La raíz), la segoviana Celia de Coca (Pende de un hilo) y la soriana Cristina Urgel (La conversación que nunca tuvimos).

Otro mirada que destaca con fuerza en las producciones de la región es la que, desde diferentes perspectivas, se aproxima al mundo rural. Buen ejemplo de ello son las obras de Alicia Van Assche (Yo, mí, me, conmigo), Manu Arzá y Álvar Alonso (Vencejos) y Alejandro Egido (Hasta mañana si Dios quiere). El resto de cineastas seleccionados para participar en esta sección son Roco Gómez Magaña (La propiedad del nombre), Raúl Melero (Pervivencias) y Dacio de las Heras (15 días con 15 años), que también estuvo en el AFF en 2024.

ÁGUILA DE ORO DE CYL Y SECCIÓN MONTAÑA PALENTINA. La sección Castilla y León engloba trabajos dirigidos o producidos por cineastas nacidos en la región, los que han sido total o parcialmente rodados en la Comunidad o los que han sido producidos por una persona o una empresa establecida en ella. Los títulos seleccionados optarán al premio Águila de Oro, que concederá un jurado formado por Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón, Carmen Méndez, actriz y directora gallega, y la cineasta Laura Serrano. El galardón se entregará en un acto que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre.

Una de las novedades de la 37 edición del certamen será la transformación de la sección denominada Panorama Palentino en Montaña Palentina, un apartado fuera de concurso que incluirá cinco trabajos rodados en la comarca: La línea que lo cambió todo (Óliver del Nozal), Caminos olvidados (Cristina Herrero Labora), Brannia ossaria (Miguel Sánchez González), Tierra y carbón (Gloria Prieto Iglesias) y Un mal trago (Jesús Rodríguez Solórzano).

PROGRAMACIÓN DE CALIDAD. El Aguilar Film Festival, uno de los certámenes de cortometrajes más veteranos y prestigiosos del panorama nacional, celebrará su edición número 37, con la proyección de los mejores trabajos regionales, nacionales e internacionales, y con multitud de actividades paralelas. Una programación cuidada y de calidad que lo ha consolidado como un referente para directores, productores, distribuidores y amantes de este formato cinematográfico.

Organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, el AFF cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.

