El ‘Aguilar Film Festival’ apuesta en su XXXIII edición por la producción de Castilla y León

El Aguilar Film Festival, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, realizará una gran apuesta en su XXXIII edición por los cortometrajes con sello de Castilla y León.

Además de contar con una sección específica en la que competirán 20 cortometrajes regionales que este año se exhibirán en el certamen - cuatro participarán en las Secciones Oficial y De Campo-, se ha incluido un pase específico con obras de la provincia de Palencia. Serán concretamente seis las obras palentinas incluidas en esta proyección especial, cuatro de ellos fuera de concurso.

Desde el AFF se ha querido apoyar firmemente a la producción de Castilla y León con diversas actividades dirigidas a los directores regionales. Se ha incluido un taller de distribución orientado a desarrollar técnicas y estrategias para crear un plan de distribución a nivel internacional y está prevista una jornada con distribuidoras de cortometrajes españolas en la que los directores podrán presentar sus proyectos en desarrollo, y cuya inscripción por e-mail ya está abierta a través de info@aguilarfilmfestival.es - hasta el 26 de noviembre -.

Esta acción se completará con una mesa redonda para confeccionar un código de buenas prácticas para festivales en formato online, y con una charla sobre los mecanismos de coproducción de cortometrajes con Silvia Anoro del Instituto Cinematográfico y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

De igual modo se pondrá a disposición de los cineastas de Castilla y León que lo soliciten una sala de proyecciones para realizar pases privados a distribuidoras u otros festivales.

También este año el AFF estará presente en Filmin bajo una marca específica y dedicada a los cortometrajes de la región, que estarán disponibles en la plataforma del 13 al 19 de diciembre.

“Estamos muy contentos pues hemos recibido un gran número de trabajos de Castilla y León y que son de una calidad extraordinaria. Esto es síntoma que nuestro festival se afianza en la región y también refleja que la industria está en un momento de gran desarrollo en la comunidad. Muchas veces cuando se ve una competición regional se piensa, erróneamente, que los trabajos no serán de gran calidad. Pero hay que decir que hemos fortalecido la participación en Castilla y León pues hay

tanta calidad este año que queríamos destacarlo apoyando esos trabajos y dándoles una mayor visibilidad, prueba de ello es que varios han sido seleccionados en festivales de primer nivel”, indica el director de contenidos del Aguilar Film Festival, Jorge Rivero.

Añade además que “todo ello nos ha llevado a elaborar un modelo de festival para que Aguilar sea un punto de encuentro de referencia y encuentro del corto castellanoleonés. Queremos impulsar ese talento y por ello hemos fomentado que puedan contactar con distribuidoras y otros festivales”.

CERTAMEN RECONOCIDO Y APOYADO. El Aguilar Film Festival que se desarrollará del 3 al 9 de diciembre, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, Aquona y Renault/Palencia.

El certamen es la mayor cita cultural aguilarense y una de las más importantes no solo a nivel provincial, pues está considerada por el ICAA uno de los eventos culturales de mayor prestigio a nivel regional; prueba de ello es que este año ha recibido 2.200 cortometrajes, 500 más que el pasado año.

Unas películas que competirán en los apartados de: Sección Oficial, cortometrajes nacionales e internacionales; De Campo, obras españolas e internacionales con una temática relacionada con el ámbito rural, la vida en el campo, lo etnográfico y la tradición, la relación entre el individuo o el colectivo con el territorio y la despoblación de las zonas periféricas; Castilla y León, piezas dirigidas o producidas por una persona nacida en la región, que haya sido rodada en ella, producida por una empresa con sede en la misma o por una persona que haya residido durante cinco años consecutivos en Castilla y León; y MiniAguilar, trabajos adaptados para público infantil y juvenil.

XXXIII AGUILAR FILM FESTIVAL

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES DE CASTILLA Y LEÓN

Towards morning I climb down and wander back into the house

Vatios

Está amaneciendo

Laberinto del Bernorio

Perdición

Donde el papel envuelve la piedra

La última partida

Acueductos

Anomaly

The new world

La colcha y la madre

Ludwig & Johanna

España contra el átomo

Ogro

Espinas

Imperdonable

Luz

Tirso

Marinera de luces

Excerpts I [though I now depart...]

Fuera de concurso

Muria

Nietas

Nos vemos luego

De ti, a mí, a ella