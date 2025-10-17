El Aguilar Film Festival apuesta por la juventud en el cartel de su 37 edición y renueva el convenio con Galletas Gullón

Seis estudiantes de Aguilar de Campoo que reflejan el espíritu joven, creativo y participativo del municipio son los protagonistas de la cartelería oficial del 37 Aguilar Film Festival. La propuesta artística -que vuelve a llevar la firma de la diseñadora Leticia Caballero y del periodista, fotógrafo e historiador Wifredo Román- se ha presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Aguilar durante un acto en el que también se ha renovado el convenio de colaboración con Galletas Gullón. La cita cinematográfica da así el pistoletazo de salida a una nueva edición que se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre y que volverá a situar a la villa aguilarense como punto de encuentro para el mejor cortometraje nacional e internacional.

Los retratos de los seis jóvenes aguilarenses que este año serán la imagen del festival han sido captados por Wifredo Román en un formato íntimo que da protagonismo a sus miradas y expresiones. A través de su objetivo, el fotógrafo consigue reflejar la ilusión y la energía de una generación que simboliza el dinamismo, la creatividad y la diversidad de inquietudes que conviven en el municipio. Por su parte, Leticia Caballero ha sido la encargada de la composición gráfica y la identidad visual de la campaña, integrando los retratos en un conjunto armónico que combina color, textura y tipografía con un lenguaje contemporáneo y cercano.

El diseño, en tonos morados y naranjas, quiere reflejar la fuerza, el espíritu fresco y alegre de la juventud aguilarense. La elección de los estudiantes como protagonistas responde al deseo del festival de reforzar su conexión con la comunidad educativa y con las nuevas generaciones, haciendo partícipes a los más jóvenes de una cita cultural emblemática para Aguilar de Campoo. Los seis retratados han participado de forma desinteresada y se han mostrado orgullosos de representar a su localidad.

CONVENIO CON GALLETAS GULLÓN. Tras la presentación del cartel, se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Galletas Gullón, que renueva así su apoyo al Aguilar Film Festival. En el acto han participado la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega; el director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ; la concejala y el técnico de Cultura, Soraya Isasi y Jorge Sanz; y la responsable de Gestión Ética, Excelente y Responsable, Sheila Palomo.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, ha destacado que “el Aguilar Film Festival sigue siendo un motor cultural y turístico para nuestra localidad, una ventana abierta al mundo que muestra el talento de Aguilar y de quienes lo habitan”. Por su parte, el director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ, ha subrayado que “apoyar este festival es contribuir al desarrollo cultural y social de Aguilar, reforzando el vínculo entre la empresa y la comunidad en la que nació hace más de 130 años”.

UN FESTIVAL IMPRESCINDIBLE Y VALORADO. El Aguilar Film Festival, uno de los certámenes de cortometrajes más veteranos y prestigiosos del panorama nacional, suma ya 37 ediciones ininterrumpidas consolidándose como una cita imprescindible para cineastas, distribuidoras y amantes del formato corto. Su programación combina la proyección de obras nacionales e internacionales con un sólido compromiso con el talento emergente y la creación audiovisual de Castilla y León. Reconocido por el Ministerio de Cultura y Deporte entre los festivales mejor valorados de España, este año contará con una ayuda estatal de 54.600 euros, casi 10.000 más que en la pasada edición, y con una aportación de 23.178,61 euros por parte de la Junta de Castilla y León, cifras que avalan su trayectoria, su calidad y su impacto cultural y turístico. Con la presentación del cartel, el Aguilar Film Festival inicia la cuenta atrás hacia su 37ª edición, una propuesta que volverá a convertir a la villa galletera en epicentro del cine corto, reuniendo a cineastas, profesionales y público en torno a una programación diversa, dinámica y de calidad. Organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, el AFF cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.