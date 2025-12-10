Aguilar de Campoo, última parada de la exposición itinerante sobre los retablos renacentistas del Este de León

La exposición, compuesta por 12 paneles informativos, podrá visitarse en la sede de la Fundación Santa María la Real (Avda. Ronda, 1-3) hasta el 9 de enero de 2026, en horario de lunes a viernes de 9 a 15 h. Diez de los paneles están destinados a presentar al visitante cada uno de los retablos que conforman la ruta, con información e imágenes. Los otros dos muestran un mapa del itinerario, así como información general de su historia y del proyecto.

“Hemos diseñado una exposición eminentemente divulgativa para acercar al visitante las principales características de este conjunto artístico, tan desconocido”, explican los responsables del proyecto. “Hablamos de un conjunto que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia de León”, comentan. “Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales”.

La cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada “Escuela Juniana Leonesa”, por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni.

Ruta de los Retablos Renacentistas

En concreto, integran la ruta los retablos de: San Pedro en Cátedra, en la iglesia de Vallecillo; retablo de la Transfiguración en la iglesia de Nuestra Señora de Arbás en Gordaliza del Pino; retablo de La Pasión en la capilla de Jesús Nazareno de Sahagún; retablo de San Andrés, en la iglesia de Joara; retablo de los Niños Justo y Pastor, en la iglesia de Celada de Cea; retablo de San Andrés en la iglesia de Valdescapa de Cea; retablo de San Facundo y San Primitivo, en la iglesia de Villaselán; retablo de San Julián y Santa Basilisa en Valdavida; retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Iglesia de Cristo Rey de Cistierna y el retablo de El Salvador en Yugueros.

La exposición recala en Aguilar, su última parada, tras su paso por Valladolid, Palencia, Benavente, León y otras localidades como Sahagún o Fresno de la Vega. “Hemos querido hacer llegar la importancia del conjunto y de la ruta más allá de sus límites geográficos”, aseguran los promotores, que agradecen también la colaboración de Cajamar para poder realizar la acción.

El proyecto

El proyecto “Ruta de los retablos renacentistas del este de León” tiene como principal objetivo lograr la promoción y gestión conjunta de los retablos. Lo que supondrá, sin duda, una mejora en la atención, conservación y difusión. Además, contribuirá a impulsar el conocimiento y la promoción de los otros elementos culturales y artísticos del territorio en el que se enclavan y al que están indisolublemente unidos.

La iniciativa se prolongará hasta finales de año y cuenta con un presupuesto global de 232.441 euros, de los cuales la dirección general de patrimonio aporta 142.199. Entre sus principales desafíos está la redacción de un programa de gestión y un plan de acción que permitan consolidar la ruta de los retablos renacentistas del este de León, como un itinerario cultural sostenible y enriquecedor para el territorio. Otro aspecto esencial será fomentar la implicación y la participación ciudadana.