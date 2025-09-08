El PP afirma que la poca ambición del equipo de Gobierno lastra unas fiestas de Palencia “pobres” y “sin espíritu festivo”

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia lamenta que la poca ambición del equipo de Gobierno para las recién finalizadas fiestas de San Antolín haya tenido un impacto tan negativo en la afluencia de público durante las fechas festivas. A pesar de que las temperaturas han acompañado durante prácticamente todos los sanantolines, la falta de un cabeza de cartel y de una programación atractiva para todos los públicos han desembocado en unas fiestas “pobres” y “sin espíritu festivo”.

El portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Víctor Torres, recuerda que el PP ya había alertado durante las últimas semanas “del escaso interés que, a priori, despertaba el programa, algo que ha podido constatarse después de ver la escasa afluencia de gente durante muchos de los días de fiesta”.

Consideran que "esta percepción es compartida por los sectores hotelero y de la restauración, cuyos representantes han manifestado a través de los medios de comunicación la repercusión negativa que ha tenido en sus negocios la falta de una actuación de renombre”. “Queda más que demostrado que, de cara al próximo año, será necesario trabajar con algo más de previsión para organizar las fiestas que se merece una capital como Palencia”, apunta Torres.

Asimismo, desde el Grupo Popular critican que se hayan incluido en el programa actos que no estaban confirmados, como la exhibición aérea de paracaidismo y parapente programada para el Día de San Antolín. “No es serio que dos días antes de celebrarse conozcamos que no hay autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, una muestra más de la falta de previsión de la Concejalía de Fiestas”, añade el portavoz popular.

En paralelo, los populares consideran que la distribución de los eventos “no ha sido acertada”, ya que se han solapado citas pensadas para el mismo tipo de público. “El concierto del 5 de septiembre, que según el programa estaba recomendado por el Consejo de Juventud, coincidió con el festival de djs locales”, ejemplifica Torres.

Respecto al recinto ferial, desde el Grupo Popular lamentan que este quedara “desangelado y sin prácticamente puestos para las familias y los más pequeños” durante las últimas fechas festivas.

Aseguran que, concluido San Antolín 2025, ha quedado también demostrado que es necesario “darle una vuelta a la organización de la Feria de Día, la cual ha contado con “el número de puestos y oferta más escasos de las últimas ediciones”.

Los populares instan a los socialistas a trabajar desde ya en las Fiestas de 2026, con el objetivo de que no vuelva a ocurrir lo de este año, y que Palencia presente una programación a su altura y a la de sus vecinos y que consiga atraer a público del resto de provincias de la comunidad.