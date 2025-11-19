Aemet activa los avisos amarillos para el jueves por nevadas en León, Palencia y Burgos

(ICAL) La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el jueves y el viernes los avisos amarillos por nevadas en León, Palencia y Burgos. Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. Serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas. De forma menos significativa las nevadas también afectarán a los sistemas Ibérico y Central. En principio, este episodio de frío polar se mantendrá hasta el viernes.

En la provincia de León, donde está previsto que las primeras nevadas caigan hoy por la tarde, con espesores de 15 centímetros por encima de los mil metros, la situación se recrudecerá el jueves, cuando se activa el nivel naranja, ya que se pueden acumular hasta 20 centímetros, especialmente en la zona oriental de la provincia.

En Burgos las nevadas más copiosas se esperan en la Cordillera Cantábrica, con diez centímetros de espesor, pero el jueves podrá nevar en cualquier punto de la provincia, con acumulaciones que van desde los dos centímetros en zona de meseta a los cinco en el Sistema Ibérico.

Mientras tanto, en Palencia también se ha activado para el jueves el aviso amarillo, aunque en este caso solo está previsto que la nieve afecta a puntos de la Cordillera Cantábrica.

Las temperaturas máximas previstas para mañana en las capitales de provincia se moverán entre los 11 grados de Zamora, Salamanca y León y los ocho de Burgos y Segovia, mientras que el jueves la ola de frío se agudizará. Para esa jornada, las mínimas en Ávila, Burgos y Soria registrarán valores negativos, mientras que en Valladolid y León no se superarán los dos grados. En cuanto a las máximas, oscilarán entre los nueve grados de Salamanca, Valladolid y Zamora y los seis de Ávila, Segovia y Soria.