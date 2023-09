Adif presentará el 17 de octubre una modificación al proyecto de salida del AVE en dirección a Cantabria

Habrá que esperar para el resultado final. Esa es la conclusión que sacamos de la reunión mantenida esta tarde en Madrid entre la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, el secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la presidenta de ADIF y la directora de Planificación de Proyectos de Adif. Tras una reunión calificada como "intensa", según apunta Miriam Andrés todas las partes han acordado "trabajar en una modificación del proyecto y la obra para lograr una mayor integración de la obra en la ciudad y para recuperar la losa del soterramiento para adecuarse mejor al estudio informativo".

En palabras de la regidora municipal, ambas partes "se han emplazado al 17 de octubre donde se presentará un proyecto definitivo de ejecución para consensuar con el Ayuntamiento y colectivos de Palencia y a partir de ahí tomar una decisión".

Desde el próximo lunes la directora General de Planificación de ADIF, Montserrat Rallo, estará en Palencia con el concejal de Urbanismo y técnicos del Ayuntamiento para conocer las posibilidades e ir trabajando en la modificación de la obra.

Respecto a la suspensión de la obra, Andrés apunta que “pese a que se ha solicitado por parte del Ayuntamiento”, en la reunión se ha confirmado que no es posible la suspensión de la obra ya que está adjudicada en más de 27 millones de euros y la suspensión de una obra conlleva una motivación jurídica que “ahora mismo sin modificación de proyecto no existe”. Por último la alcaldesa de Palencia afirma que "hemos logrado que los trabajos que continúan sean entrevías y no se acerquen a las viviendas de San Antonio y el Camino Viejo de Husillos".