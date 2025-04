ADIF estudia alternativas a la instalación de pantallas acústicas ante la oposición del Ayuntamiento de Palencia

( ICAL).La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, anunció hoy que el Ayuntamiento se opone rotundamente a la instalación de tres kilómetros de pantallas acústicas a lo largo de la ciudad, un proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que, según describe, levantaría “un auténtico muro de Berlín”.

Esta iniciativa forma parte, según explicó la regidora, de un contrato marco de más de 28 millones de euros que afecta a cuatro comunidades autónomas del noroeste español, pero cuya existencia no había sido plenamente conocida por el equipo de Gobierno “hasta hace poco”.

La instalación de estas barreras, de hasta 2,5 metros de altura, fue denunciada semanas atrás por la Asociación en Defensa del Soterramiento, que acusaba a Adif de incumplir tanto el Estudio Informativo de 2010 como su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

Andrés explicó que, tras indagar en la plataforma de contratación del Estado, el equipo de Gobierno solo habría encontrado un contrato para reparar cerramientos dañados en las vías, pero no el relacionado con las pantallas acústicas. “Nuestra sorpresa fue que este contrato marco incluye a Palencia con tres kilómetros de pantallas a lo largo de toda la ciudad. En la memoria del proyecto, Adif afirmaba haber contactado con este Ayuntamiento, así que ayer lo planteamos al presidente de Adif”, señaló la alcaldesa.

Según el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, hubo comunicaciones el 28 de marzo de 2022 y el 16 de febrero de 2023, algo que el Consistorio investigó esta misma mañana. “Hemos confirmado que el 29 de marzo de 2022 entró un registro de Adif dirigido al alcalde (en aquel momento Mario Simón, de Ciudadanos), pero se derivó a otros servicios del Ayuntamiento”, añadió. De esta manera, la alcaldesa citó que, en virtud del artículo 7.3 de la Ley del Sector Ferroviario, esa ausencia de informe se interpreta como una conformidad tácita con el proyecto.

Miriam Andrés expresó su preocupación por la falta de información y cuestionó la necesidad de las pantallas. “Le dijimos al presidente de Adif que no hay quejas de los vecinos sobre el ruido de las vías y que no vamos a permitir este muro. Él nos habló de casos en la costa catalana donde municipios se negaron a instalar pantallas. Contacté con el alcalde de Mataró, quien me confirmó que rechazaron 40 kilómetros de pantallas porque tapaban el litoral y dividían ciudades sin quejas previas por ruido”, relató Andrés.

A pesar de que Adif argumenta que debe cumplir una normativa específica sobre ruidos, la alcaldesa destacó la buena disposición mostrada en la reunión de ayer. “Nos han dicho que buscarán cauces para evitar instalarlas si el Ayuntamiento no está de acuerdo, como hemos dejado claro. No queremos que Palencia quede partida por estas pantallas”, concluyó.