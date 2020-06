ACUP critica que el Ayuntamiento de Palencia recorte la subvención aprovechando la pandemia

La Asociación Cultural Universitaria Palentina, ACUP, ha hecho público un comunicado en el que critica que el Ayuntamiento de Palencia aproveche la actual pandemia como excusa para recortarles la subvención, y sobre todo recuerda que no es la primera vez que sufren recortes. Todos los gastos que hacen posible la coordinación y supervisión del servicio de autobuses universitarios entre Palencia y Valladolid salen de los bolsillos de los socios, excepto un importe que aporta todos los años el Ayuntamiento de Palencia, importe que ahora, según ACUP, ha sido recortado por tercera vez.

Haciendo un repaso histórico, en curso 2010-2011 el Ayuntamiento de Palencia (PSOE), subvencionaba los gastos de mantenimiento de ACUP con un importe de 27.945 €, cifra que había sido estable durante bastantes años. En el año 2011, tras las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Palencia (PP) aplicó un primer recorte cercano al 65%, bajando la subvención a 9.000 €. La Junta Directiva de aquél año manifestó: “Si ahora el Ayuntamiento necesita el dinero para otros fines, nosotros seremos solidarios con el resto de la ciudad y nuestras familias pagarán íntegramente los costes de gestión del transporte universitario. ACUP entiende que la reducción de la subvención será temporal, y espera que pueda recuperar íntegramente su importe a lo largo de la legislatura." Pese a las promesas recibidas, el recorte no fue revertido en la legislatura, aunque se aplicó una progresiva recuperación anual. Así en el curso 2017-2018 el Ayuntamiento de Palencia (PP), subvencionaba los gastos de mantenimiento de ACUP con un importe de 11.669 €.

En el curso 2018-2019, según la progresiva recuperación anual del recorte, la subvención debería haber sido de 12.500 €, pero el entonces concejal (PP) aplicó un segundo recorte, ordenando ordenó bajar sin avisar el importe a 11.669€. ACUP nunca recibió una respuesta oficial acerca de los motivos de dicha decisión, pero desde la Junta Directiva ya denunciaron que todo parecía una "venganza porque ACUP no acató el clientelismo hacia el Concejal". La Junta Directiva del colectivo universitario insiste en que "Todos los que han pasado por la dirección de la asociación a lo largo de sus 34 años de historia han tratado de mantenerse neutrales respecto de la política, porque hay que ser conscientes de que representamos a un colectivo muy amplio de estudiantes y cada cual tendrá su propia ideología. Lo que nos une es el transporte universitario, no la política, y por eso no podemos hacer clientelismo hacia nadie".

Y ahora, aprovechando la COVID 19, el Ayuntamiento de Palencia (Ciudadanos-PP) aplica un tercer recorte a ACUP. Pese a que durante meses se ha estado solicitando hablar con el responsable político para buscar un planteamiento que implicara soluciones para el futuro, ACUP se ha enterado del recorte por la prensa. Según la progresiva recuperación anual del recorte, el Ayuntamiento de Palencia debería este año haber subvencionado los gastos de mantenimiento de ACUP con 12.875 €, pero solo aportarán 9000 €, con lo que aplican otro recorte del 30% sobre la cifra prevista.

ACUP destaca que si el Ayuntamiento hubiera cumplido su promesa de revertir el recorte del 2011 aplicando el IPC, el Ayuntamiento de Palencia debería este año haber subvencionado los gastos de mantenimiento de ACUP con un importe de 31.494 €. Como solo aportarán 9.000 €, esto significa que ahora mismo el recorte real acumulado es del 71%.

En esencia, todo lo que no paga el Ayuntamiento de Palencia, lo pagarán los socios ya que los gastos que hacen posible que ACUP y su servicio de transporte son esencialmente los mismos. Según el actual Presidente de ACUP, Adrián Gutiérrez Molinero, que este mes cumple 23 años, "si el Ayuntamiento se gasta el dinero en otras cosas, los socios pagarán más para mantener ACUP y para poder usar el servicio de transporte". Nos recuerda que ACUP es una asociación, al frente de la cual está una Junta Directiva de estudiantes elegidos cada dos años. Ningún directivo cobra nada por su labor, ya que los directivos son voluntarios, que afrontan lo que él califica "una apasionante labor que mezcla el voluntariado y la maduración personal que complementa a los estudios en Valladolid".

Por si todo lo anterior no fuera poco, los universitarios continúan denunciando que el Ayuntamiento vuelve a hacer un corta-pega erróneo de la información de su subvención por tercer año consecutivo al anunciar que ACUP va a destinar el dinero de la subvención contratar periodistas para impartir talleres de radio, lo cual niegan rotundamente. "No sé para qué nos piden que les mandemos por escrito todos los años la solicitud de subvención si luego parece que no se molestan en leerla", y recuerda que "todos los participantes en ACUP Radio son voluntarios, sin que nadie cobre nada por su labor".