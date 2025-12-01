Fuegos artificiales, Veintiuno, Navidad Sonora o el "Jardín de la Fantasía" novedades de la Navidad en Palencia

Palencia se prepara para vivir una Navidad llena de magia, cultura y diversión para toda la familia. La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y el concejal de Fiestas, Francisco Fernández, han presentado esta mañana en el salón de plenos de la Casa Consistorial el programa de Navidad 2025/2026, que se desarrollará entre este jueves 4 de diciembre y el próximo 11 de enero, combinando tradición, actividades infantiles, música, deporte, teatro, exposiciones, concursos y dinamización del comercio local.

En este sentido, ambos destacaron que en este programa diseñado "con una perspectiva familiar desde las actividades de conciliación hasta las animaciones que se sucederán a lo largo de estos días tanto en el centro de la ciudad como en los barrios se recuperará el espacio de la Huerta Guadián con "El Jardín de la Fantasía" donde los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia entre hadas gigantes, zancudos, cisnes y estrellas y soñar, a través de una iluminación muy cuidada, con un mundo mágico. No sin olvidarnos del claustro de la Iglesia de San Francisco, donde a través de la obra de teatro y música "En busca de la música de Oriente" se transmitirá ese mensaje de multiculturalidad y “Cuento de Navidad”, con la representación de la adaptación del clásico de Dickens para un público familiar".

Concretamente el encendido de la iluminación navideña tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor. En un emotivo acto que contará con una cuenta atrás, la actuación de la Escuela de Danza Smile y fuegos artificiales. Un espectáculo pirotécnico que también se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre con una sesión desde Isla Dos Aguas. Una hora antes, se inaugurará el Mercado Navideño que, hasta el 6 de enero y en horario de 11:00 a 14:30 h y de 17:00 a 21:30 h, contará con actividades

complementarias como batukadas, cuentacuentos, talleres infantiles, photocall, un puzzle gigante y sorteos.

Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre, se procederá a la inauguración de la exposición "Nikola Tesla El Genio de la Electricidad Moderna" de la Fundación La Caixa, donde hasta el 12 enero se podrá disfrutar en el Paseo del Salón de un especial recorrido por la vida y la obra del ingeniero serbio, una figura clara en la historia de la ciencia gracias al desarrollo de inventos que marcaron el siglo XX.

Pero esta nos será la única de las exposiciones que se podrán ver durante las fiestas navideñas además, del 15 de diciembre al 31 de enero, el Centro Cultural Lecrác acogerá "Ilustrar, dibujar y pensar", una muestra con la trayectoria de más de 25 años en el mundo editorial de la obra de la ilustradora palentina Noemí Villamuza; en la sala de exposiciones de Unicaja, del 2 al 30 de diciembre, la tradicional propuesta de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldón o hasta el 18 de enero, siete propuestas expositivas en la Fundación Díaz Caneja.

También el público infantil protagonista de estos días, disfrutará con la Cabalgaza de Papá Noel programada para el 14 de diciembre y la Cabalgata de los Reyes Magos que cumplirá con su cita el 5 de enero, ambas partirán a las 18:30 horas de la calle Isaac Peral y finalizarán en la Plaza Mayor. Tampoco faltará el tradicional reparto del Roscón de Reyes el 2 de enero a partir de las 18:00 h en la Plaza Mayor o la pista de patinaje que se podrá disfrutar del 1 al 7 de enero en la Plaza de la Inmaculada, en horario de 12 a 14 y de 17 a 21 horas y al precio de 3 euros. Y en el programa deportivo, no faltarán la XLIV edición de la San Silvestre Popular Promueve Palencia el 31 de diciembre, el 25 Chapuzón Navideño en la Dársena del Canal este año a favor de la Asociación Síndrome de Fires el 25 de diciembre en la Dársena del Canal, el IX Trofeo Reyes PMD de Atletismo en pista cubierta o los torneos de tenis, voleibol, golf, esgrima o fútbol.

Pero sin duda, uno de los elementos más distinguidos de las navidades palentinas llegará el 1 de enero con la celebración del Bautizo del Niño, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que tendrá lugar a partir de las 16:45 horas en los entornos y la iglesia de San Miguel, con la procesión y la tradicional pedrea de caramelos. Días antes, el 27 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de una recreación de la fiesta, que con salida a las 11:30 h de la cofradía se trasladará en procesión hasta la Plaza Mayor.

Además, la música no dejará de sonar en diferentes espacios de la ciudad. Así se convertirán en escenarios musicales el Teatro Ortega con el concierto "Veintiuno" organizado por Europa FM el 18 de diciembre a las 20:30 h; el Pabellón Municipal de Deportes con la 'Navidad Sonora' el 20 de diciembre a partir de las 19 horas protagonizada por "La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin'; el 11 de enero a las 19:30 h en el Teatro Principal con el concierto de 'Efecto Mariposa' organizado por Cadena 100; el Concierto Extraordinario de Navidad de la mano de Ensemble Piu Mosso el 21 de diciembre a las 12:30 h en el Teatro Principal; el concierto 'Terra Sigilita' el miércoles 24 de diciembre a las 13 h en la Plaza Mayor; el ciclo de conciertos "Voces para la Navidad" los días 26, 27 y 28 de diciembre con las corales Regina Angelorum, Camerata La Bella Desconocida y Blanca de Castilla en la iglesia de la

Compañía de Jesús a las 20:30 h; el concierto infantil de Raúl Charlo el domingo 28 a las 12 h en la carpa de la Plaza de la Inmaculada o el A Concejo Suena a Navidad, también el 28 de diciembre pero a las 17:30 h en la Plaza Mayor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Por último, comentar también que el cartero real recogerá las cartas de los más pequeños, quienes van a poder disfrutar además de varios pasacalles con malabaristas y zancudos, teatro de títeres, cuentacuentos, del tradicional belén y el tren navideño en la Plaza Mayor, un parque infantil de hinchables en Eras de Santa Marina, talleres de manualidades, de Tradiciones de Invierno por los barrios y de cocina navideña en la Plaza de Abastos, el Campeonato de Scalextric en colaboración con la FAVPA, la Nochevieja Infantil el 31 de diciembre con animación y campanadas. Todo ello, sin olvidarnos de nuestra gastronomía a través de la Ruta del Pucherito y de los concursos tradicionales navideños de Belenes o de Escaparates.