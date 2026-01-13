Abierto el plazo para comprar los abonos para la Final Four de la Copa España que se disputa en Palencia

Los días 24 y 25 de enero el Pabellón Municipal de Palencia acogerá la Final Four 2026 de la Copa España FEB, cuyas semifinales jugará el Súper Agropal Palencia. La Federación Española de Baloncesto (FEB), organizadora del evento, pondrá a la venta abonos para la cita, que incluyen las dos semifinales y la final.

HORARIOS:

Sábado 24 de enero

17:00 h: Súper Agropal Palencia – Flexicar Fuenlabrada

20:00 h: Cloud.Gal Ourense – Movistar Estudiantes

Domingo 25 de enero

18:00 h: Final

El Palencia Baloncesto, para facilitar el acceso a la Final Four a sus abonados, efectuará una venta prioritaria para ellos, de los abonos designados inicialmente para la afición palentina, con un máximo de un abono por abonado del club. Todas las personas necesitan entrada para acceder al Pabellón, incluidas los menores de todas las edades. Además, al tratarse de un evento organizado por la FEB, no se respetará el asiento que los abonados del club tienen durante la temporada.

PRECIOS:

Categoría I: 60€ (+3,5€ de gastos de gestión) = 63,5€

Categoría II: 50€ (+3,5€ de gastos de gestión) = 53,5€

Categoría III: 40€ (+3,5€ de gastos de gestión) = 43,5€

PROCESO DE SOLICITUD:

El primer paso será la reserva del abono, que podrá efectuarse durante un periodo que se ha abierto este martes 13 de enero y concluirá el viernes 16 de enero a las 12:00 h. Podrán hacerlo, por un lado, a través de la página web del club (www.palenciabaloncesto.com), identificándose con su usuario y clave, desde la Tienda, clicando en el banner “Prerreserva de Abonos”, eligiendo entre las pestañas disponibles el asiento de la categoría deseada y validando la compra (al tratarse solo de la reserva, sin coste). La otra manera de hacerlo será en la oficina del club, abierta de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

SORTEO:

Una vez que se haya cerrado el periodo de reservas, si hubiera una cantidad mayor de solicitudes que abonos disponibles, se procederá al sorteo de los mismos. Cada abonado que haya solicitado un abono tendrá un número de ticket (lo habrá recibido tanto si hizo el pedido en la web como si lo hizo de forma presencial) con el que entrará en el sorteo. En dicho sorteo se sacará un único número y a partir de él se otorgarán por orden sucesivo los abonos disponibles según la categoría elegida. Este se celebrará el viernes una vez cerrado el plazo de solicitudes y su resultado se publicará tanto en las redes sociales del club como a través de las noticias de la página web.

También se enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que conste en la base de datos del club para avisar a los ganadores. Los agraciados podrán acudir a por sus entradas a la oficina del club los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Si fuera necesario, para tratar de llegar a la mayor cantidad de abonados, el club solicitará a la FEB más entradas en el caso de que alguno de los otros clubes participantes en la Final Four devuelva parte de las que le correspondan. Para su venta se utilizará el mismo orden de la lista de espera resultante del sorteo ya realizado. El club irá informando puntualmente de las novedades a través de sus redes sociales y de la sección de noticias de la página web. Dudas e incidencias en el correo electrónico entradas@palenciabaloncesto.com y en el teléfono (preferiblemente WhatsApp) 601403454, indicando los datos personales del abonado y la incidencia o duda.