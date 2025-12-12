75 personas optan a una de las 15 plazas del proyecto “España Latente”

La fase de inscripción del proyecto piloto nacional de formación audiovisual España Latente ha cerrado con 75 personas inscritas para optar a una de las 15 plazas disponibles, una cifra que pone de manifiesto el fuerte interés generado en la Montaña Palentina por esta ambiciosa iniciativa formativa y de impulso al talento joven.

Este dato evidencia la importancia de proyectos que abren nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional en el medio rural.

Impulsado por la Diputación Provincial de Palencia, en colaboración con la Fundación AMGu —Agrupación Musical de Guardo— y The Core School, y con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), España Latente es un proyecto pionero que sitúa a Palencia como territorio piloto de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la creatividad, la tecnología y la empleabilidad juvenil.

El perfil de las personas inscritas refleja también el arraigo y la proyección de futuro que este tipo de formación despierta entre la población local: la mayoría de los participantes tienen entre 16 y 40 años, y el 85 % residen en la Montaña Palentina, lo que subraya el impacto territorial de la iniciativa y su contribución a la estrategia provincial contra el reto demográfico.

Tras el cierre del periodo de inscripción, comienza ahora el proceso de selección, que será llevado a cabo por The Core School, Escuela Superior de Estudios Audiovisuales del Grupo Planeta, junto con MR Factory, según los criterios establecidos y con una evaluación centrada en el potencial formativo y profesional de los aspirantes.

Este proceso se desarrollará en las próximas semanas y está previsto que concluya a finales de enero, con la selección definitiva de 15 alumnos y alumnas, además de conformarse una lista de reserva ante la alta demanda registrada.

España Latente ofrece 15 becas completas para cursar el Máster-Módulo Audiovisual “Especialista en Arte 3D con Unreal Engine y captura de datos”, una formación de aproximadamente 300 horas divididas en cuatro módulos.

El programa se impartirá principalmente en modalidad online, complementado con 5 o 6 jornadas presenciales en AMGu – Guardo, y tiene una duración estimada de cinco a seis meses, con inicio previsto para febrero.

La participación en el programa es totalmente gratuita para las personas seleccionadas, gracias a la financiación de la Diputación de Palencia, que asume el coste real de una formación valorada en miles de euros. Únicamente se exigirá una fianza de 100 euros reembolsables al finalizar con éxito la formación completa, como símbolo del compromiso con la finalización y aprovechamiento del itinerario formativo.

Esta actuación se enmarca en una apuesta estratégica de la Diputación por fijar población juvenil en el medio rural, activar el talento local y acercar oportunidades formativas avanzadas sin que las personas jóvenes se vean obligadas a abandonar sus municipios de origen.

Iniciativas como España Latente contribuyen de manera efectiva a transformar el medio rural en un entorno dinámico, innovador y con oportunidades reales de empleo cualificado, alineándose con las políticas de la Diputación de cohesión territorial y desarrollo sostenible.