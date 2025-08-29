400 personas muestran en Frómista su solidaridad con Gaza

Un enorme círculo de 400 personas, se han concentrado en Frómista secundando la convocatoria de todas las asociaciones y entidades locales, ampliamente representadas en el acto. Han acudido también personas de numerosas localidades de la provincia, desde las vecinas Támara o Boadilla, así como de Aguilar, Herrera, Villamuriel y de la propia capital.

El acto ha comenzado con la lectura de un breve manifiesto, en el que se han denunciado hechos que constituyen, sin ninguna duda, graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como los ataques contra la población civil, la destrucción de infraestructuras esenciales como viviendas y hospitales, la obstrucción sistemática de la acción humanitaria, la privación del agua y de la comida, así como el desplazamiento forzoso. Concluía el manifiesto “exigiendo el fin del hambre y de los enormes sufrimientos que está padeciendo injustamente la población de GAZA”.

Se ha recitado después el poema del escritor alemán Bertolt Brecht, titulado “A LOS HOMBRES FUTUROS” con su conocido verso “Verdaderamente, vivimos tiempos sombríos”. A continuación, se ha escuchado la emblemática canción “IMAGINE” de John Lennon. Un enorme corro se cogía las manos, mientras se escuchaban los famosos versos: “Imagina…Toda la gente viviendo la vida en paz”…“No hay necesidad de codicia o hambre”… “Nada porque matar o morir”. Versos y música que reivindicaban otro mundo, en el que LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS PREVALEZCAN SOBRE LA BARBARIE.

Se ha terminado el acto con un “minuto de silencio”, emocionante y respetuoso, seguido de un prolongado y sentido aplauso.

Destacar, además de la gran afluencia a este acto humanitario organizado y participado por todo el tejido asociativo de Frómista, el enorme respeto y la empatía entre todos los asistentes. Como se leyó en el manifiesto: “no perdamos la esperanza de que muchos pequeños gestos como este, podrán servir para remover las conciencias de quienes sí tienen el poder y la capacidad para cambiar esta barbarie, inadmisible en el siglo XXI”.