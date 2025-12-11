Un 27,3% de los médicos de nuestra provincia han secundado la huelga por la reforma del Estatuto Marco que promueve el Ministerio

Según informa la Junta de Castilla y León, el paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 24,09 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 30 % en Atención Hospitalaria (1.498 profesionales en huelga), del 11 % en Atención Primaria (243 en huelga) y del 0 % en la Gerencia de Salud de Área.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.741 facultativos de los 7.227 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 8,8 %, 33 médicos en huelga; Burgos 38,3 %, 340 en huelga; León 28,1 %, 350; Palencia 27,3 %,118 médicos; Salamanca 18,9 %, 275 facultativos; Segovia 22,7 %, 92; Soria 36,7 %, 61; Valladolid 20,5 %, 390 médicos; y Zamora 21,9 %, 82 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.