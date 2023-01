18 cortometrajes competirán por el premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado Oficial de la Muestra de Cine Internacional de Palencia

Un total de 18 producciones, seleccionadas entre los 1.398 trabajos recibidos a concurso, competirán en la sección de Cortometrajes Nacionales de la trigésima segunda edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará entre el 24 de febrero y el 4 de marzo de 2023. Dentro de este apartado, el festival mostrará el sábado 25 de febrero y el domingo 26 de febrero en el Teatro Ortega algunas de las últimas creaciones premiadas en otros festivales como la historia de una traición ‘Cemento y acero’, ópera prima del catalán Oriol Villar, la cinta nominada a los Goya ‘Amarradas’, de Carmen Córdoba (Premio ‘Milagros Alcalde’ de la 30 edición de la MCIP por ‘Roberto’) y la también nominada a los Goya ‘Maldita. A Love Song to Sarajevo’, de Amaia Remírez García y Raúl de la Fuente.

A sus nombres se suman algunos directores consagrados que recalarán en Palencia tras haber cosechado un buen número de galardones, como el multipremiado director madrileño Fernando Bonelli (Premio del Público al Mejor Cortometraje de la 29 edición de la MCIP por ‘La tierra llamando a Ana’), que presenta ‘Ellie’; la catalana Júlia de Paz, quién firma ‘Harta’ (Premio al Mejor Cortometraje en los XV Premios Gaudí); el gallego Guillermo de Oliveira, que regresa al cine con ‘Sauerdogs’; el catalán Marc G. Ros, autor de ‘El otro’; la malagueña Sara G. Cortijo con el documental 'Romeo'; o la vasca Alba Lozano y su cortometraje 'Non grata'.

El comité de selección de la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, organizadores de la cita cinematográfica, ha incluido también a concurso las piezas de la directora madrileña Raquel Colera, autora de ‘Cosas de chicos’; el castellanomanchego Enrique Buleo, con ‘Las visitantes’; la actriz murciana Marta Nieto y su debut como directora con ‘Son’; el vasco Raúl Barreras, que firma ‘Arnasa’; la oscense María Salgado y su sexto cortometraje como directora ‘Titán’; y el madrileño Álvaro de Miguel y su corto ‘Romance’. José Luis Farias y Alfonso Fulgencio, autores del trabajo de animación castellano y leonés ‘Zombie Meteor’; la palentina Cristina Herrero Laborda y su documental y ópera prima ‘Dos corazones’ y el madrileño David Orea, que compite con ‘Desguace’ -con la localidad de Aguilar de Campoo como principal escenario- completan la nómina de los trabajos seleccionados-.

Producciones internacionales de cuatro de los cinco continentes

Dentro del concurso dedicado a los cortometrajes internacionales, la Muestra ha seleccionado en esta nueva edición un total de 19 trabajos entre las 692 propuestas recibidas. Las obras llevan el sello de 17 países: Portugal, Francia, Dinamarca, Turquía, Estados Unidos, Brasil, Polonia, Estonia, Grecia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irán, Reino Unido, Sudáfrica, Argentina y Bulgaria. Completa el listado el ganador del Concurso Internacional de Cortometrajes del Leiria Film Festival (Portugal), ‘O lobo solitario’, del luso Filipe Melo. Este apartado, en el que tienen cabida películas de ficción, animación y documental, permitirá a los espectadores conocer las corrientes cinematográficas de cuatro de los cinco continentes.

Entre las propuestas seleccionadas se hallan ‘Parvandeh (File)’, de la reconocida directora iraní Sonia K. Hadad; la producción francesa ‘Les liens invisibles’, primer cortometraje de Viktor Vincent; ‘Tonser’, el segundo cortometraje del danés Mads Koudal; ‘Aforoz’, del turco Yilmaz Özdil; 'For Pete's Sake', del cineasta británico-español Gerald B. Fillmore; la producción brasileña de animación ‘La pursé’, de Lucas René y Gabriel Nobrega; ‘Sabina’, de la polaca Diana Zamojska; ‘Koerkorter’, del estonio Priit Tender; el segundo cortometraje de la griega Isabella Márgara 'Nothing Holier than a Dolphin', o ‘Don't Be Cruel’, del italiano Andrej Chinappi.

Otras creaciones a concurso son ‘Câline’, una coproducción francesa-belga de la directora Margot Reumont; la obra luxemburguesa ‘Entre Les Mots’, dirigida por Farid Ismaïl; la producción francesa de animación ‘Ferme les Yeux’, de Manon Bérardengo, Audrey Defonte, Léo Depoix, Denis Koessler, Clémentine Laurent, Pierre Guislain y Chloé Boursier; o el cortometraje documental británico ‘A History of the World According to Getty Images’, de Richard Misek.

‘Bergie’, del sudafricano Dian Weys; el cortometraje producido entre Uruguay y Argentina titulado ‘La visita’, de la directora Carmela Sandberg; ‘The Delay’, de Mattia Napoli (Italia); la producción búlgara ‘Old Tricks’, de Viktor Ivanov y Edoardo Pasquini; ‘Katvoman’, el primer cortometraje del director iraní Hadi Sheibani y el ganador del Concurso Internacional de Cortometrajes del Leiria Film Festival (Portugal), ‘O lobo solitario’, del luso Filipe Melo, completan la lista de los cortos seleccionados dentro de esta categoría.

Premios de la Muestra de Cine Internacional de Palencia

Todas las cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes podrán competir al Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros); el Premio del Jurado al Mejor Guion (1.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros); a los que se suman el Premio

del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros); el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio Javier Santos a la Mejor Banda Sonora (1.000 euros).

Hay que recordar que el ganador del Premio Milagros Alcalde del Jurado se clasificará automáticamente en la carrera para los Premios Goya, que organiza anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. También, pasará directamente a la lista oficial de los trabajos seleccionados del Concurso Internacional de Cortometrajes del Leiria Film Festival (Portugal), gracias al acuerdo de colaboración cultural establecido entre ambos festivales.

En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros) y el Premio del Jurado (1.000 euros). Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros.

Cortometrajes, propuestas documentales, cine independiente, obras para público infantil, música o exposiciones conforman, cada año, el programa del certamen organizado por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia.