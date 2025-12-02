León

UPL lleva a Diez a atrasar la aprobación del presupuesto de 2026 hasta marzo por las elecciones

«Hay administraciones que llevan aún más tiempo sin cuentas y no pasa nada», afirmó el alcalde de León este martes

Nacho Barrio

Madrid |

Tocará esperar para conocer las cuentas del Ayuntamiento de León para 2026.

El alcalde de la capital, José Antonio Diez, apuntó a las elecciones autonómicas de marzo y a la propuesta de la Unión del Pueblo Leonés como causas del retraso en la presentación del proyecto de cuentas para el nuevo año.

Diez recordó que el PSOE no cuenta con mayoría suficiente en la corporación municipal para sacar adelante las cuentas en solitario y sugirió que la UPL -el apoyo que tuvo para aprobar el presupuesto vigente junto con el de un edil no adscrito, ex concejal de Vox- le habría planteado la conveniencia de posponer su presentación. “Se aprobará después de las elecciones; el objetivo es la aprobación inicial en marzo. Era conveniente”, señaló.

