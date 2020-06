La Unión del Pueblo Leonés no ha firmado el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social.

El también secretario general de la formación leonesista señala que ni se han tenido en cuenta las 71 medidas que la UPL aportó, y se trata de un documento lleno de vaguedades, con planteamientos sin sentido o que ya se han aprobado en sesiones plenarias en las Cortes y que no aporta nada más allá del voluntarismo político. Insiste en que no pueden sumarse y aplaudir algo en lo que no han participado y que no supone aportaciones importantes para esa recuperación económica tras la pandemia, sino querer justificar algo a lo que la UPL no se presta. Luis Mariano Santos señala que no se aparta de ayudar y aportar en unos momentos como estos pero cuando se digan las cosas claras y se concrete cómo.

También reprochó que el texto plantee reclamar el cumplimiento de los convenios que pondrá en marcha el Instituto para la Transición Justa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en distintas comarcas de la provincia leonesa dejando fuera municipios tradicionalmente mineros mientras, según dijo, algunos que no lo son, sí accederán a las ayudas que se establezcan. Igualmente, criticó que no se haga ninguna alusión al Plan para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de León ni a la corrección de los desequilibrios territoriales de la comunidad autónoma.