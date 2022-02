UGT rechaza el acuerdo sobre plantillas de profesores

Desde UGT, el secretario provincial de Enseñanza, Alberto Álvarez ha justificado la decisión de no adherirse a este acuerdo, que asegura es una nueva trampa de la Consejería, porque no se contempla la jornada laboral de 35 horas, sino que se mantiene la de 37,5, a pesar del compromiso adquirido el año pasado con este colectivo. Algo que repercutirá en la calidad de la enseñanza y las ratios por clase, ya que no se amplía el número de profesores y las aulas seguirán manteniendo más de 20 alumnos. UGT denuncia que la propuesta de la Junta se cifra en 16 plazas de maestros para la provincia de León, cuando son necesarias 425.

Desde UGT acusan a la administración de incumplir con todos los acuerdos firmados anteriormente. Cristina Fernández, responsable del Sector de Enseñanza en la Comarca de El Bierzo, ha destacado que en 2012 se llevó a cabo la ampliación de la jornada laboral a 37 horas y media y, antes de las elecciones de 2019 se firmó un acuerdo para recuperar las 35 horas anteriores. Por ello, consideran que este acuerdo firmado el pasado 24 de enero solo perpetua los recortes sufridos en 2012 y supone un acuerdo trampa.

Además, desde UGT acusan de hermética a la administración ya que no aporta datos de la interidad existente. Aseguran que roza el 30%, llegando al 50% en Formación Profesional y un 20% en maestros. Unos datos que están muy alejados del 8% que establece la Unión Europea y el 5% que se había acordado.