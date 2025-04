Transportes 'deja en leído' a José Antonio Diez: sin fecha para la reunión de alcaldes sobre Feve

Al alcalde de León le han dejado en leído. Esta expresión tan típica en el habla popular, que hace referencia a que uno no recibe respuesta cuando habla a través de WhatsApp con alguien, ha sido la definición de en qué momento se encuentra la relación entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Transportes en relación a Feve.

El Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, parece según el regidor que no es demasiado receptivo a la demanda de que el tren de vía estrecha vuelva al centro de León, si bien avanzó en su visita a la capital del pasado año que se crearía un grupo de trabajo para avanzar en la deseada vuelta, que lleva más de una década de retraso.

"Veo que me lee los Whatsapp pero no me contesta [por Santano], parece que el Secretario de Estado y el Ministro Puente están impasibles, hacen oídos sordos y no quieren escuchar", lamentó el alcalde. En la misma línea, destacó que la reunión que se iba a mantener en el Ministerio de Transportes con los alcaldes de la traza de Feve sigue sin fecha.

La Plataforma en Defensa de Feve en León volvió a sacar a la calle el pasado domingo a cerca de 3.000 personas para reclamar tanto la vuelta del tren a la Estación de Matallana como la mejora del servicio ferroviario que conecta a León con Bilbao a través de la montaña oriental.