 Los trabajadores de Mondelez en pie de guerra

Los trabajadores de Mondelez España, en Hospital de Órbigo se plantean comenzar con movilizaciones si la empresa no se sienta a negociar el convenio. EL anterior acuerdo caducó en 2019 y desde entonces en cerca de 20 reuniones no han acercado posiciones. Los trabajadores creen que la empresa quiere cargar sobre sus espaldas las pérdidas ocasionadas por la adaptación de las medidas de seguridad a la pandemia. EL presidente del comité de empresa, Luis Teixeira cree que esto no es de recibo cuando se ha aumentado la producción en un 12% en 2020 y se ha mejorado la eficiencia de las líneas de producción. Los representantes de los trabajadores solicitan una subida salarial acorde a las previsiones del sector y que se generalice en toda la plantilla el servicio médico privado que ahora solo disfrutan parte de los empleados.

Desde el comité de empresa explican que han intentado desbloquear la negociación dejando 14 puntos aparcados de los 28 iniciales. El sábado se reunirán con los trabajadores en asamblea para analizar la situación y presentar y aprobar el calendario de movilizaciones que podría empezar la semana que viene