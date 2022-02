Los trabajadores de la administración autonómica piden al nuevo gobierno de la Junta que cumpla sus promesas

La secretaria del sector de administración autonómica de Servicios Públicos de UGT, Ruth Sanz, ha destacado entre esos acuerdos, la mejora del operativo de incendios, que puede utilizarse como una baza para fijar población en los pueblos. Asegura que también son necesarias mejoras en el sistema educativo infantil, que no se ha tocado desde la transferencia de competencias de la Consejería de Familia a la de Educación. Desde UGT lamentan la propaganda electoral de todos los partidos, que, parece que solo estos días tienen ideas, cuando no las han tenido en años. Ruth Sanz ha dejado claro que ahora ya no valen las promesas, sino que debe verse la realidad, porque la Junta, según dijo, está dejando la provincia de León como un solar.

Ruth Sanz recordó el cierre de centros como las Escuelas Hogar El Alba, en León y Las Encinas, en Ponferrada, de un día para otro y sin dar explicaciones, pasándolos a centros concertados. La representante de UGT denunció el maltrato a los trabajadores por parte de la Gerencia de Servicios Sociales y el agravio comparativo de los trabajadores de las Residencias, respecto a los de otras administraciones.