Shinova, Repion y Embusteros, platos fuertes del León Solo Música 2025

León Solo Música vuelve este 2025 con una nueva edición que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León.

La popular formación vizcaína Shinova abanderan un cartel que se completa por cuatro grupos y dj´s de relevancia nacional y local con Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir Dj.

El festival comenzará a las 19:00 horas abriéndose puertas a las 18:30 horas y ya está a la venta una primera oferta de entradas a un precio especial de 30 € + gastos de distribución. Una vez que se agoten las 500 entradas de esta oferta los tickets pasarán a tener un precio general de 35€ + gastos de gestión. Las entradas se pueden comprar en Ticketmaster.com, ctikets.com, Artisticket.com y Gran Café.

Un año más con el patrocinio de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que vuelve a demostrar su compromiso con la música en directo, respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística.

Shinova es sin duda una de las formaciones nacionales más populares del presente del pop-rock nacional que no falta en la mayoría de los grandes festivales nacionales. Su último trabajo se titula ‘El Presente’ alcanzando el Número 1 en ventas los pocos días de su lanzamiento a finales del pasado año. La noticia de la nueva edición de León Solo Música coincide con la colaboración que hoy viernes sale en todas las plataformas entre Shinova y los leoneses Café Quijano.

Otro de los grupos de León Solo Música 2025 es Repion. Formado por las hermanas Iñesta, el dúo acaba de lanzar una versión acústica de su disco homónimo lanzado hace dos años. Como novedad, este disco incluye una versión del tema para Quique González ‘La vida te lleva por caminos raros’ que compuso Diego Vasallo.

Desde Córdoba, Embusteros llegan presentando su nuevo disco ‘Vértigo’ también repleto de pop-rock nacional cuyo último single es ‘Llévame a bailar’. Su directo arrollador y enérgico sigue siendo garantía en todos los festivales en los que participan

Desde el panorama musical leonés, León Solo Música contará con los dj´s Dridri DJ y Kill Vir DJ. Dridri lleva en activo más de diez años haciendo saltar a miles de personas en salas, discotecas y festivales de todo el país gracias a sesiones siempre divertidas y frescas en las que se mezcla lo más popular y también lo más recóndito del indie y del pop con bases electrónicas. Por su parte, Kill Vir DJ es una enamorada de la música disco de los 70, la electrónica de los 80 y el indie y el dance de las tres últimas décadas. Fiesta asegurada.