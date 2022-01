PLENO DIPUTACIÓN

Morán expresa su NO al trasvase del agua del embalse de Riaño a Palencia

El presidente Morán explicaba que la Diputación ha presentado sus propias alegaciones porque no compartía algunas de ese documento conjunto porque perjudicaban a León. Entre ellas su NO al trasvase de agua del pantano de Riaño a Palencia que se mantiene aún después de 14 años. El vicepresidente Matías Llorente defendía que hay que dejar el agua del pantano de Riaño para las 82.000 hectáreas de regadío de la provincia leonesa porque en tiempos de sequía no habrá agua para todos.