Mes clave para el Hostal de San Marcos: el Parador se prepara para sumar habitaciones, un salón para 500 personas y piscina

El Parador de San Marcos da un paso más para afrontar la segunda fase que complete el edificio hotelero.

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación de las obras para la segunda fase, de cara a contratar la asistencia técnica para la construcción del nuevo edificio, cuyo plazo de recepción de proyectos culmina el 26 de diciembre de este año. La licitación fue convocada por Turespaña / SEGIPSA

Con un plazo de ejecución previsto de 12 meses, el presupuesto base alcanza casi 1,4 millones de euros. Si se cumple lo establecido, León contará con la segunda fase del parador culminada entre 2027 y 2028. Desde que se adjudique el contrato hay cuatro meses para el proyecto básico y cinco para el de ejecución.

El nuevo edificio contará con 50 habitaciones, salón para 500 personas y entre cuatro y cinco espacios más reducidos, además de piscina. Como curiosidad, Paradores se reserva el derecho a no hacer la obra o incluso a volver a licitar el proyecto.

El derribo del antiguo edificio tuvo lugar en 2018 y desde entonces ningún gobierno ha podido poner en marcha la reconstrucción de este ala del histórico Hostal de San Marcos.