El 'Mareo' de la Cultural: el equipo viaja a Gijón para poder entrenar

Después de haber denunciado públicamente el mal estado de los campos del Área Deportiva de Puente Castro, la Cultural y Deportiva Leonesa se ha subido este martes el autobús.

El objetivo, entrenar correctamente a más de cien kilómetros del Área, concretamente en la Escuela de Fútbol de Mareo (Gijón), donde el equipo entrenador por el Cuco Ziganda ha desarrollado el primer entrenamiento de la semana.

El club ha agradecido en redes sociales al Sporting de Gijón su disponibilidad y acogida.

Las últimas lluvias han contribuido poderosamente al mal estado de los campos del Área Deportiva, lo que ha llevado a la Cultural a tomar decisiones drásticas para preparar el próximo partido frente al Leganés.