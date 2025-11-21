Llega a León el ‘OJ Premiere Day’: OMODA & JAECOO revoluciona la forma de presentar sus nuevos vehículos

“No se trata solo de mostrar coches, sino de generar emociones, con música en directo, actividades interactivas y sorpresas que conecten con la comunidad OMODA & JAECOO y acerque la marca a nuestros clientes y seguidores”, señala Carmen Santos, gerente de ESLAUTO.

El concesionario de GRUPO PALAUSA en León asumió hace dos años la distribución OMODA y JAECOO en las provincias de León y Zamora, desde entonces la proyección de estas dos marcas del GRUPO CHERY no ha parado de crecer gracias a un producto a la vanguardia de la tecnología, el diseño y la sostenibilidad ambiental.

El OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5, primeros protagonistas

El `OMODA‘OMODA & JAECOO Premiere Day’ celebrado en las instalaciones de la Avenida de Madrid tuvo como protagonistas a dos novedades llamadas a convertirse en líderes del mercado: el OMODA 5 SHS-H, un SUV híbrido que con sus 224 CV y etiqueta ECO combina eficiencia, tecnología avanzada y diseño futurista y el JAECOO 5, un modelo versátil y sostenible que responde a las nuevas tendencias de movilidad, pensado para quienes buscan experiencias ‘outdoor’ y un estilo de vida pet-friendly. Ambos representan la visión de la marca de ofrecer soluciones que integren conectividad, seguridad y diseño premium.

En este ‘OMODA & JAECOO Premiere Day’ también se celebró un logro histórico: la compañía alcanza los 30.000 clientes en España en menos de dos años. Como sorpresa final, se mostró por primera vez el espectacular OMODA 9 SHS negro mate, anticipando la campaña especial de Black Friday.

ESLAUTO GRUPO PALAUSA, comprometidos con León

Grupo PALAUSA, grupo líder en la distribución de vehículos, camiones y servicios de movilidad en el noroeste de España cuenta con una red de 22 instalaciones en Castilla y León, Cantabria, Galicia y La Rioja; y una plantilla de 600 trabajadores, 200 de ellas en ESLAUTO. Su política de expansión va unida a su compromiso con la sociedad y el territorio donde desarrolla su actividad; prueba de ello son los acuerdos suscritos con diversas entidades deportivas, culturales y sociales como la Asociación Contra el Cáncer de León a la que cede un vehículo para apoyar su labor asistencial en la provincia.