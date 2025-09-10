Música

Kamikaze Helmets presentan su segundo álbum en El Gran Café

La banda de rock formada por Gabri Casanova y Kike Parra aterriza, el próximo 18 de septiembre, en la sala leonesa para interpretar ‘Inmersión’, un disco que amplía su universo musical fusionando sonidos electrónicos con influencias que van del enérgico hard rock al sonido Motown

Nacho Barrio

León |

Combinando temas en castellano e inglés, explorando nuevos timbres y logrando un sonido más potente y bailable regresan a la capital leonesa los Kamikaze Helmets el próximo jueves, 18 de septiembre. Lo harán, a las 21:30 horas, en El Gran Café para presentar su segundo álbum titulado ‘Inmersión’.

Un trabajo en el que el dúo formado por Gabri Casanova (teclados) y Kike Parra (batería y voz) mantiene su esencia pero amplía su universo musical. A lo largo de once temas, la banda de rock transita por diversos estilos: desde sonidos electrónicos hasta influencias de la Motown, pasando por el hard rock más contundente y las atmósferas experimentales.

Tras su paso por festivales como Gijón Sound, Enclave de Agua, Noroeste, Afroblue Festival o la gala del décimo aniversario de Antyradio en Polonia, la banda visita la mítica sala de conciertos leonesa con una puesta en escena única. Parra fusiona el espíritu del vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, con su batería John Bonham y Casanova se erige como el eslabón perdido entre el groove aplastante del sintetizador Moog de Stevie Wonder y las guitarras punzantes de la whammy bar de Jimi Hendrix.

Ya pueden adquirirse las entradas para el concierto de manera anticipada a un precio de 13 euros (15 euros en taquilla) en el propio El Gran Café y en Discos Lizard.

JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE

21:30 horas - apertura de puertas 21:00 horas

El Gran Café (C/ Cervantes, 9 - León)

13€ anticipada / 15€ en taquilla

Entradas a la venta en el Gran Café y Discos Lizard (C/ Serranos, 24)

