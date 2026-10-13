Eduardo Morán busca apoyos entre los socialistas leoneses para ir al Senado mientras Cendón apuesta por Salvador Vidal

El expresidente de la Diputación de León y actual alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha iniciado una búsqueda de apoyos entre las agrupaciones socialistas de la provincia para liderar la candidatura del PSOE al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha hecho mediante una carta, fechada el 9 de octubre y a la que ha tenido acceso esta redacción, en la que comunica formalmente su intención de concurrir a los comicios.

En el escrito, dirigido a algunas agrupaciones socialistas, Morán apela al reglamento interno del partido y al proceso de elección de candidatos para trasladar su disposición a representar al PSOE en la Cámara Alta. "Quiero expresar mi interés en representar a nuestro partido en la candidatura al Senado", señala el documento, que concluye con la presentación expresa de su candidatura por la provincia de León.

La iniciativa se produce en un momento de discrepancias sobre la confección de las listas electorales. Todo apunta a que el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, no habría dado su respaldo a las aspiraciones de Morán, inclinándose por la continuidad del actual senador socialista Salvador Vidal.

En este escenario, el expresidente provincial trata de recabar el apoyo de distintas agrupaciones bercianas para conseguir un puesto en la candidatura. Se da por hecho que tiene un respaldo mayoritario en El Bierzo ya que además de Camponaraya, otras grandes agrupaciones como Cacabelos o Bembibre han refrendado su candidatura en asambleas.

La situación tiene también una dimensión orgánica dentro del PSOE leonés. Morán ocupa actualmente la presidencia de la Comisión Ejecutiva Provincial, mientras que Cendón ejerce la Secretaría General. Ambos han compartido responsabilidades en la dirección del partido durante los últimos años, por lo que las discrepancias sobre la candidatura al Senado introducen un nuevo elemento en las relaciones internas de la formación.

La decisión sobre las candidaturas se abordará este miércoles, 14 de octubre, en el Comité Provincial que los socialistas celebrarán en Boñar, previsto para las 20 horas. Será una cita decisiva para conocer el respaldo que consigue Morán entre las agrupaciones y si finalmente su nombre figura en la propuesta de candidatos al Senado, que todavía deberá superar los trámites de ratificación de los órganos superiores del partido.