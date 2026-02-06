Detenido por robar en seis boxes de lavado automático de vehículos en gasolineras de León

La Guardia Civil de Armunia ha detenido a un varón, mayor de edad, por cinco robos en los boxes de lavado de gasolineras del alfoz de León, y otro en el municipio de Carrocera, ascendiendo a un total de seis los presuntos hechos delictivos cometidos.

El supuesto autor, haciendo uso de las propias herramientas de su vehículo como llaves y palancas, forzaba los candados de los cajetines de los boxes de lavado automático de vehículos de las estaciones de servicios, actuando siempre con el mismo modus operandi.

En la inspección ocular se localizaron fichas de lavado, monedas sueltas supuestamente sustraídas de las maquinas, ropa de repuesto usada toda ellas para la comisión de los delitos, además de otras evidencias incriminatorias.

El detenido, que cuenta con números antecedentes penales, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.