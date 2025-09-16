Consulta aquí el programa de Fiestas de San Froilán en León 2025

Consulta aquí el programa de Fiestas de San Froilán 2025 en León.

Del 26 de septiembre al 9 de octubre la ciudad vive un ambiente de inspiración antigua y medieval, con mercados de época donde los visitantes pueden disfrutar de exhibiciones de cetrería, talleres de oficios tradicionales, cientos de atractivos puestos de venta y numerosas representaciones teatrales.

No faltan en la programación otras ferias dedicadas a las flores, la alfarería y la cerámica.

Llenan las calles los desfiles de Pendones, las degustaciones de productos de la tierra, los pasacalles musicales, los carros engalanados y las exhibiciones de deporte autóctono.

En San Froilán nuestra ciudad tiene un sello propio, y gana en personalidad, convirtiendo estas fechas en la ocasión perfecta para que los visitantes que se acercan por primera vez a León descubran un lugar acogedor, bello y rico en historia y tradición.