Comprar vivienda de segunda mano en León es un 21,6% más caro que hace un año

El mercado de la vivienda de segunda mano continúa encareciéndose en Castilla y León, pero es León —tanto provincia como capital— donde el incremento ha sido más acusado durante el último año, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

Los datos sitúan a León como la provincia con mayor incremento interanual, registrando una subida del 15,5%, muy por encima de la media autonómica (7,9%). Con este incremento, el precio medio se sitúa en 1.498 euros/m², todavía por debajo de provincias como Valladolid o Salamanca, pero avanzando a un ritmo notable.

En una vivienda tipo de 80 m², el coste medio en León provincia ronda los 119.840 euros, aunque el encarecimiento reciente apunta a que el mercado sigue tensionado.

La situación es aún más llamativa en León capital, que encabeza las subidas en las nueve ciudades de Castilla y León con un aumento del 21,6% interanual, uno de los incrementos más altos del país.

El precio medio en la ciudad alcanza ya los 2.046 euros/m², superando por primera vez la barrera de los 2.000 €/m² y situándose al nivel de los principales mercados urbanos de la comunidad.

Esto implica que una vivienda estándar de 80 m² en la capital cuesta alrededor de 163.680 euros.

En cuanto a los grandes municipios de la provincia, San Andrés del Rabanedo destaca con una subida del 22,1%, incluso superior a la de la capital. Ponferrada registra un notable 18% de incremento interanual.

En el lado contrario, Astorga es uno de los tres municipios de Castilla y León que presentan descensos, en su caso del –2,1%. La ciudad más barata analizada en la provincia es La Bañeza, con 801 euros/m², el precio más bajo entre los municipios grandes de la comunidad.