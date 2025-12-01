La colonia leonesa en Cuba estima que aún faltan 12.000 euros para concluir la rehabilitación de su panteón, comprometida años atrás con el ILC

En pleno Cementerio Cristóbal Colón, en La Habana, el panteón leonés se mantiene en pie guardando los restos de aquellos cazurros que emigraron a Cuba buscando un futuro más próspero. En el frontal de la construcción reza Colonia Leonesa, dejando clara la importancia de la presencia cazurra en la isla caribeña.

Tres años atrás, en 2022, el Instituto Leonés de Cultura dependiente de la Diputación lograba salvar trabas burocráticas internacionales para ayudar económicamente a la colonia leonesa en la rehabilitación del panteón, pero antes de culminar los trabajos, las ayudas dejaron de llegar.

Poco queda para terminar por completo la intervención en las zonas pendientes, pero de momento el dinero restante, que desde Cuba estiman en 12,479 euros, sigue sin llegar. Raúl Parrado ha sido el último presidente de la colonia leonesa en Cuba y destaca que el osario general está preparado, el segundo piso requiere aún mucho trabajo y en lo que falta se ha tratado de pintar.

En 2022 el ILC firmó un convenio por un importe de 25.000 euros, en el que se iba enviando dinero según llegaban las certificaciones de obra realizadas. Desde entonces se han llevado a cabo varias prórrogas para concluir los trabajos que exceden los plazos estimados en la firma, esperando aún la cantidad necesaria que permita dotar de dignidad completa al panteón de los leoneses en Cuba.