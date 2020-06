La Catedral de León ha reabierto este lunes sus puertas para las visitas de público en general

No han sido muchos los visitantes con que ha contado la Pulchra Leonina este primer día de apertura, ya que según su administrador Mario González, la fase 1 todavía no permite circular entre los distintos territorios y las visitas suelen ser sobre todos de turistas que viajan para conocer la ciudad. No obstante sí ha habido movimiento de personas que se han acercado a renovar su tarjeta de visitas. Mario González ha explicado que desde la entrada al templo, se establecen todas las medidas de seguridad implantadas por las autoridades sanitarias, desde la higiene con el uso de hidroalcohol, mascarilla y guantes, limpieza de calzado y distancia de seguridad.

La reapertura se hace con horario de verano, de 9:30 a 13 horas por las mañanas y de 16 a 20 horas por las tardes de lunes a sábado y de 9:30 a 10:30 por la mañana y de 14 a 20 horas por la tarde los domingos, para visitar el primer templo diocesano, así como el Museo Catedralicio.