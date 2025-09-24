Cae de un tejado un varón de 50 años en Tapia de la Ribera

Un varón de unos 50 años ha sido trasladado al hospital en helicóptero sanitario tras sufrir una caída desde un tejado en la calle Castillo de la localidad de Tapia de la Ribera, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19.12 horas de este martes, 23 de septiembre, en la citada calle, donde el hombre ha caído desde una altura de unos seis metros y ha resultado herido en las piernas.

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado de este accidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado el helicóptero sanitario con el que el afectado ha sido trasladado al hospital.