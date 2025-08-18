Se recomienda usar mascarilla en León ante la alta contaminación del aire

La Guardia Civil de León ha advertido de "muy altos" índices de contaminación del aire en la provincia debido a los incendios fortestales por lo que ha aconsejado el uso de mascarillas para personas con algún tipo de problemas respiratorios.

En un mensaje en la red social Instagram, el Instituto Armado ha advertido de esta circunstancia, con las partículas PM2.5 en niveles de 124 microgramos por metro cúbico, por lo que el aire es "nocivo".

Esta situación, debida a los incendios repartidos por la provincia, hace "aconsejable" el uso de mascarillas para las personas que presentan algún tipo de problemas respiratorios.