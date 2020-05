León Fase 1: Abandona la fase 0 toda la provincia.

Toda la provincia de León estará este lunes en fase 1, excepto las zonas básicas de salud de las localidades de Truchas, Riaño y Matallana de Torío que pasan a la fase 2, ya que el pasado 11 de mayo fueron las primeras que entraron en fase 1, por reunir todos los requisitos epidemiológicos exigidos.

Recordar que la zona básica de salud, es la unidad territorial de vigilancia epidemiológica sobre la que se fijan los criterios para decidir que territorios se proponen en cada fase de desescalada. Por esta razón, ya se encontraban en fase 1 desde el 18 de mayo otras zonas de la provincia de León: El Bierzo, Villablino, Mansilla de las Mulas, Sahagún y Valderas, que deberán esperar, por tanto, otra semana, para pasar a la fase 2.

El criterio de permanecer 14 días en cada fase se va a respetar, por tener valor epidemiológico, ya que es el tiempo estimado de contagio. León ha sido una provincia muy castigada por el coronavirus contabilizando 3.608 positivos desde el inicio de la pandemia, con 413 fallecidos.

Requisitos para cambiar de fase

Según la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, publicada en el BOE, los requisitos que tienen que cumplir las comunidades autónomas para pedir el cambio de fase se refieren a la capacidad sanitaria para hacer frente a un rebrote y la evolución epidemiológica del territorio, con control de casos activos y capacidad de identificación, aislamiento y control de los mismos:

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y dos camas de cuidados intensivos (UCI) por cada 10.000 habitantes.

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

- Análisis de la situación y evolución esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población: se refiere a sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, identificación y contención rápida de fuentes de contagio, capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales.

Qué se podrá hacer en la provincia de León en fase 1

Desde este lunes 25 de mayo los leoneses podrán ver a sus familiares, hacer reuniones de hasta 10 personas (en casa o al aire libre), acudir a las terrazas de los bares (con un aforo del 50%), y apertura de cines y teatros con severas limitaciones, al igual que los museos, siempre con el aforo limitado a 1/3. También se mantiene la limitación de horarios en base al estado de alarma. Se mantiene la obligación de distancia de Seguridad de dos metros y se sigue recomendando el lavado de manos frecuente como mejor barrera de contagio. También se permitirán los velatorios pero se limita el número de familiares, que es de 15 personas si tiene lugar al aire libre y de diez en espacios cerrados.

Qué NO se podrá hacer todavía en la fase 1 en León

No se podrá visitar a personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo, por ser más vulnerables a la COVID-19. Los centros educativos solo abrirán sus puertas para las labores de limpieza y acondicionamiento de cara a la siguiente fase, pero no se reanudará el curso de forma presencial hasta septiembre. No se podrá viajar de una ciudad a otra de la misma Comunidad Autónoma, solo entre la misma provincia. No podrán viajar en el mismo vehículo personas que vivan en distintos domicilios. No abrirán los Centros Comerciales, sólo pueden hacerlo los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados. No estará permitido aún el baño en piscinas públicas.

Actividades que dependerán del Ayuntamiento

Los mercadillos en la vía pública (de productos de alimentación) solo iniciarán su actividad bajo la decisión del Ayuntamiento, y aunque con restricciones relativas al distanciamiento entre puestos y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Se limita al 25% el número de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del aforo.

Restricciones para otras actividades

Hay otras actividades que podrían iniciarse pero con fuertes restricciones, como es la apertura de hoteles. También se podrá hacer deporte si la instalación está al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo).